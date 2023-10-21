Denmark Open 2023: Disingkirkan Duet Malaysia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Akui Kurang Sabar

ODENSE - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan gugur di babak 16 besar Denmark Open 2023 Super 750 di tangan Aaron Chia/Soh Wooi Yik. The Daddies mengaku seharusnya bisa tampil lebih sabar sehingga banyak melakukan kesalahan.

Ahsan/Hendra harus rela angkat koper lebih cepat dari Denmark Open 2023. Laga yang digelar di Jyske Bank Arena, Odense, Kamis 19 Oktober 2023 malam WIB, berakhir dengan skor 21-16, 5-21, dan 15-21.

Usai laga, Ahsan/Hendra mengakui tampil kurang sabar ketika menyerang. Sebab, Chia/Soh dikenal memiliki pertahanan yang apik.

"Kami seharusnya bisa lebih sabar lagi terutama saat menyerang. Mereka punya gaya main bertahan yang baik," kata Hendra seusai laga, dikutip pada Sabtu (21/10/2023).

"Kami tetap bersyukur walaupun hasilnya kalah. Untuk berikutnya kami harus terus menjaga stamina dan kalau bisa tenaganya ditambah lagi," timpal Ahsan.

Hendra melihat pada gim ketiga, mereka terlalu banyak melakukan kesalahan. Terutama setelah interval, The Daddies merasa terlalu banyak membuang poin secara cuma-cuma.