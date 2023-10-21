Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Denmark Open 2023: Disingkirkan Duet Malaysia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Akui Kurang Sabar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |02:05 WIB
Denmark Open 2023: Disingkirkan Duet Malaysia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Akui Kurang Sabar
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan cukup kecewa tersingkir di 16 besar Denmark Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

ODENSE - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan gugur di babak 16 besar Denmark Open 2023 Super 750 di tangan Aaron Chia/Soh Wooi Yik. The Daddies mengaku seharusnya bisa tampil lebih sabar sehingga banyak melakukan kesalahan.

Ahsan/Hendra harus rela angkat koper lebih cepat dari Denmark Open 2023. Laga yang digelar di Jyske Bank Arena, Odense, Kamis 19 Oktober 2023 malam WIB, berakhir dengan skor 21-16, 5-21, dan 15-21.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Usai laga, Ahsan/Hendra mengakui tampil kurang sabar ketika menyerang. Sebab, Chia/Soh dikenal memiliki pertahanan yang apik.

"Kami seharusnya bisa lebih sabar lagi terutama saat menyerang. Mereka punya gaya main bertahan yang baik," kata Hendra seusai laga, dikutip pada Sabtu (21/10/2023).

"Kami tetap bersyukur walaupun hasilnya kalah. Untuk berikutnya kami harus terus menjaga stamina dan kalau bisa tenaganya ditambah lagi," timpal Ahsan.

Hendra melihat pada gim ketiga, mereka terlalu banyak melakukan kesalahan. Terutama setelah interval, The Daddies merasa terlalu banyak membuang poin secara cuma-cuma.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/40/3087846/kisah-mohammad-ahsan-bengong-saat-ketinggalan-0-17-dari-jagoan-malaysia-mimiknya-memelas-D3aPBONKJg.jpg
Kisah Mohammad Ahsan Bengong saat Ketinggalan 0-17 dari Jagoan Malaysia, Mimiknya Memelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/40/3075601/hasil-16-besar-denmark-open-2024-lawan-mundur-rinov-rivaldy-pitha-mentari-dapat-tiket-perempatfinal-QfZE1Hqap8.jpg
Hasil 16 Besar Denmark Open 2024: Lawan Mundur, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dapat Tiket Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907853/pukulan-tipuan-mohammad-ahsan-bikin-kagok-soh-wooi-yik-komentator-bwf-langsung-heboh-6PBUNxxD5A.jpg
Pukulan Tipuan Mohammad Ahsan Bikin Kagok Soh Wooi Yik, Komentator BWF Langsung Heboh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907687/jadwal-wakil-indonesia-di-hari-kedua-french-open-2023-7-wakil-siap-rebut-tiket-16-besar-termasuk-anthony-ginting-hingga-bagas-maulana-shohibul-fikri-8ACVf4DFaJ.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Hari Kedua French Open 2023: 7 Wakil Siap Rebut Tiket 16 Besar, Termasuk Anthony Ginting hingga Bagas Maulana/Shohibul Fikri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907501/sikap-respek-dan-rendah-hati-aaron-chia-soh-wooi-yik-saat-kalahkan-bagas-fikri-di-denmark-open-2023-KgqqjDC63S.jpg
Sikap Respek dan Rendah Hati Aaron Chia/Soh Wooi Yik saat Kalahkan Bagas/Fikri di Denmark Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907304/update-ranking-bwf-kelar-denmark-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-terjun-bebas-bagas-maulana-shohibul-fikri-naik-2-posisi-AQKkXuCVN7.jpg
Update Ranking BWF Kelar Denmark Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Terjun Bebas, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Naik 2 Posisi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement