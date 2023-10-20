5 Pebulu Tangkis Cantik Korea Selatan yang Jadi Idola Kaum Pria, Nomor 1 Tulang Punggung Ganda Campuran

Chae Yoo-jung merupakan salah satu pebulu tangkis cantik Korea Selatan (Foto: Instagram/@black_s2_)

LIMA pebulu tangkis cantik Korea Selatan yang jadi idola kaum pria akan dibahas Okezone. Kecantikan para pebulu tangkis ini memang bisa membius kaum Adam.

Tak hanya cantik, pebulu tangkis ini punya prestasi gemilang di lapangan. Jadi, siapa saja para pebulu tangkis cantik Korea Selatan itu? Berikut ulasannya.

5. Kim Ga-ram

Pemain yang satu ini merupakan calon bintang di nomor tunggal putri. Ga-ram sudah mulai muncul saat dipercaya tampil pada tim wanita Korea Selatan di Asian Games 2023.

Memang, pebulu tangkis berusia 21 tahun itu hanya sekali turun. Namun, Ga-ram mampu mempersembahkan kemenangan. Ia akhirnya mengantar Korea merebut medali emas.

4. Kim Hye-rin

Pemain yang satu ini adalah spesialis nomor ganda. Sederet prestasi manis berhasil diukirnya.

Hye-rin berhasil memenangkan medali perak di Kejuaraan Asia di nomor ganda putri pada 2017. Bersama dengan Chang Ye-na, ia membuat kejutan dengan keluar sebagai runner-up di ajang yang diikuti para pebulu tangkis top itu.