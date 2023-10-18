Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Denmark Open 2023: Dibungkam Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Gugur di 32 Besar!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |17:33 WIB
Hasil Denmark Open 2023: Dibungkam Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Gugur di 32 Besar!
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
HASIL Denmark Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, harus gugus di babak 32 besar turnamen berlevel Super 750 itu.

Berlaga di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Rabu (18/10/2023) sore WIB, Rinov/Pitha kalah 2 gim langsung dari pasangan China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Mereka menyerah dengan skor 13-21 dan 12-21.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Jalannya Pertandingan

Rinov/Pitha sempat memberi perlawanan sengit pada awal gim pertama. Setelah imbang 1-1, mereka memperkecil ketertinggalan saat skor 3-4.

Feng/Huang mampu menjauh setelah itu dengan keunggulan 9-3. Mereka terus meninggalkan Rinov/Pitha hingga skor 13-7.

Tertinggal jauh, Rinov/Pitha kesulitan untuk mengejar ketertinggalan dari pasangan China itu. Mereka berjuang untuk meraih poin demi poin hingga skor 13-17, tetapi pada akhirnya harus rela kehilangan gim pertama dengan skor 13-21.

Pada gim kedua, Rinov/Pitha dihadapkan duel yang berjalan sengit. Mereka dan Feng/Huang terus bergantian mencuri poin sehingga skor terus berimbang pada 1-1, 3-3, 5-5, dan 6-6.

Tetapi setelah itu, Feng/Huang perlahan bisa menjauh hingga unggul 10-6. Mereka terus mempertahankan keunggulan hingga skor 14-7.

