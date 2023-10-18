Hasil Denmark Open 2023: Praveen Jordan/Melati Daeva Takluk dari Pasangan China Usai Bertarung 3 Gim di 32 Besar

HASIL Denmark Open 2023 akan diulas dalama artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, pun harus terhenti di babak 32 besar usai takluk dari pasangan China, Cheng Xing/Chen Fang Hui.

Duel Praveen/Melati melawan ganda China itu digelar di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Rabu (18/10/2023) sore WIB. Pasangan berjuluk The Honey Couple itu kalah usai bertarung 3 gim dengan skor 21-11, 18-21, dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Praveen/Melati sempat mendapat perlawanan dari pasangan China. Tetapi, Praveen/Melati setelah itu sukses tancap gas. Mereka perlahan menjauh dengan kejaran Cheng/Chen.

Praveen/Melati meraih tujuh poin berturut-turut hingga unggul 9-2. Mereka terus menjaga keunggulan hingga skor 12-3.

Unggul jauh, Praveen/Melati pun bermain makin nyaman dan mampu meninggalkan Cheng/Chen dengan cukup mudah. Mereka unggul hingga skor 17-7 setelah itu. Keunggulan yang jauh itu tak mampu dikejar oleh pasangan China sehingga Praveen/Melati menuntaskan gim pertama dengan 21-11.