Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Denmark Open 2023: Praveen Jordan/Melati Daeva Takluk dari Pasangan China Usai Bertarung 3 Gim di 32 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |16:48 WIB
Hasil Denmark Open 2023: Praveen Jordan/Melati Daeva Takluk dari Pasangan China Usai Bertarung 3 Gim di 32 Besar
Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Denmark Open 2023 akan diulas dalama artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, pun harus terhenti di babak 32 besar usai takluk dari pasangan China, Cheng Xing/Chen Fang Hui.

Duel Praveen/Melati melawan ganda China itu digelar di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Rabu (18/10/2023) sore WIB. Pasangan berjuluk The Honey Couple itu kalah usai bertarung 3 gim dengan skor 21-11, 18-21, dan 14-21.

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

Jalannya Pertandingan

Praveen/Melati sempat mendapat perlawanan dari pasangan China. Tetapi, Praveen/Melati setelah itu sukses tancap gas. Mereka perlahan menjauh dengan kejaran Cheng/Chen.

Praveen/Melati meraih tujuh poin berturut-turut hingga unggul 9-2. Mereka terus menjaga keunggulan hingga skor 12-3.

Unggul jauh, Praveen/Melati pun bermain makin nyaman dan mampu meninggalkan Cheng/Chen dengan cukup mudah. Mereka unggul hingga skor 17-7 setelah itu. Keunggulan yang jauh itu tak mampu dikejar oleh pasangan China sehingga Praveen/Melati menuntaskan gim pertama dengan 21-11.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/40/3087846/kisah-mohammad-ahsan-bengong-saat-ketinggalan-0-17-dari-jagoan-malaysia-mimiknya-memelas-D3aPBONKJg.jpg
Kisah Mohammad Ahsan Bengong saat Ketinggalan 0-17 dari Jagoan Malaysia, Mimiknya Memelas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/40/3075601/hasil-16-besar-denmark-open-2024-lawan-mundur-rinov-rivaldy-pitha-mentari-dapat-tiket-perempatfinal-QfZE1Hqap8.jpg
Hasil 16 Besar Denmark Open 2024: Lawan Mundur, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dapat Tiket Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907853/pukulan-tipuan-mohammad-ahsan-bikin-kagok-soh-wooi-yik-komentator-bwf-langsung-heboh-6PBUNxxD5A.jpg
Pukulan Tipuan Mohammad Ahsan Bikin Kagok Soh Wooi Yik, Komentator BWF Langsung Heboh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/40/2907687/jadwal-wakil-indonesia-di-hari-kedua-french-open-2023-7-wakil-siap-rebut-tiket-16-besar-termasuk-anthony-ginting-hingga-bagas-maulana-shohibul-fikri-8ACVf4DFaJ.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Hari Kedua French Open 2023: 7 Wakil Siap Rebut Tiket 16 Besar, Termasuk Anthony Ginting hingga Bagas Maulana/Shohibul Fikri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907501/sikap-respek-dan-rendah-hati-aaron-chia-soh-wooi-yik-saat-kalahkan-bagas-fikri-di-denmark-open-2023-KgqqjDC63S.jpg
Sikap Respek dan Rendah Hati Aaron Chia/Soh Wooi Yik saat Kalahkan Bagas/Fikri di Denmark Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/40/2907304/update-ranking-bwf-kelar-denmark-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-terjun-bebas-bagas-maulana-shohibul-fikri-naik-2-posisi-AQKkXuCVN7.jpg
Update Ranking BWF Kelar Denmark Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Terjun Bebas, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Naik 2 Posisi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement