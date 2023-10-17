Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Apakah Skak Boleh Rokade? Jangan Sampai Salah Langkah

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |05:02 WIB
Apakah Skak Boleh Rokade? Jangan Sampai Salah Langkah
Skak adalah kondisi dimana raja terancam oleh bidak lawan (Foto: Ilustrasi Checkmate)
APAKAH skak boleh rokade dalam catur? Hal ini harus diperhatikan bagai para pecatur ketika melakukan skak dan rokade.

Jawabannya adalah tidak. Skak tidak boleh rokade. Skak adalah kondisi di mana raja terancam oleh bidak lawan. Jika raja sedang diskak, maka pemain tidak dapat melakukan rokade, karena rokade akan membuat raja lebih rentan terhadap skak.

Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi untuk melakukan rokade, salah satunya adalah raja tidak boleh sedang diskak. Jika raja sedang diskak, maka pemain tidak dapat melakukan rokade, bahkan jika benteng yang dipilih belum pernah bergerak dan tidak ada bidak di antara raja dan benteng yang dipilih.

Jika pemain mencoba melakukan rokade saat raja sedang diskak, maka lawan akan dapat meminta lawan untuk mengulang langkah.

