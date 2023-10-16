Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Tragis Marco Simoncelli

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |22:04 WIB
Kisah Tragis Marco Simoncelli
Marco Simoncelli tutup usia usai mengalami kecelakaan mengerikan di Sirkuit Sepang pada 2011 lalu (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kisah tragis yang dialami pembalap Marco Simoncelli memang membekas dihati para fans dan pecinta MotoGP dunia. Bagaimana tidak, pembalap asal Italia ini meninggal dunia karena mengalami kecelakaan pada ajang balap Moto GP Malaysia 2011 di Sepang, tepat 12 tahun lalu.

Kecelakaan tragis tersebut lantas memicu duka teramat dalam bagi para publik dunia, terutama bagi sosok Valentino Rossi dan Colin Edwards yang terlibat langsung pada kejadian tersebut.

Berikut Okezone akan merangkum beberapa sumber, Senin (16/10/2023) terkait informasi kisah tragis Marco Simoncelli.

Kisah Tragis Marco Simoncelli

Kejadian crash mengerikan Marco Simoncelli terjadi tepat pada 31 Oktober 2011 silam. Pada momen itu para pembalap MotoGP akan melakukan sesi balap MotoGP Malaysia 2011 di Sirkuit International Sepang, Malaysia.

Di awal pembukaan Marco Simoncelli tampil apik di atas kuda besinya. Lalu tepat di tikungan ke 11 pada lap kedua, mulailah terjadi detik-detik kecelakaan. Marco Simoncelli terlihat kehilangan keseimbangan atas motornya saat memasuki tikungan.

Marco Simoncelli kemudian terhempit oleh dua rider terdelkat yaitu Valentino Rossi dan Colin Edwards. Ketiganya saling berbenturan hingga kecelakaan pun tak terhindarkan.

Halaman:
1 2
