Apakah Sirkuit MotoGP dan F1 Sama?

APAKAH sirkuit MotoGP dan F1 sama? Pertanyaan itu tentu membuat penasaran bagi pencinta olahraga balap. Sebab, MotoGP dan F1 merupakan dua ajang tertinggi di kategori masing-masing.

Meski secara fungsi, sirkuit peruntukannya sama yaitu digunakan sebagai lokasi ajang balap. Namun, apa yang membedakan sirkuit MotoGP dengan F1?

Pada dasarnya, sirkuit MotoGP dan F1 bisa digunakan serta dimanfaatkan sebagai ajang balapan. Akan tetapi, terdapat berbagai syarat penting dan ketat terkait regulasi serta aturan homologasi dari FIA atau institusi tertinggi balapan roda empat.

Sementara itu, urusan regulasi serta aturan homologasi sirkuit MotoGP berada di bawah kewenangan FIM. Kedua institusi itu tentu memiliki standar yang berbeda-beda.

Walau begitu, ada beberapa sirkuit di dunia ini yang kerap menggelar balapan F1 dan MotoGP secara bersamaan. Di MotoGP dan F1 2023 saja, setidaknya ada lima sirkuit yang digunakan di tahun yang sama.