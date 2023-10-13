Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pembalap Dani Pedrosa Pernah Tubrukan dan Nyaris Gagalkan Nicky Hayden Raih Juara Dunia MotoGP

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |21:05 WIB
Kisah Pembalap Dani Pedrosa Pernah Tubrukan dan Nyaris Gagalkan Nicky Hayden Raih Juara Dunia MotoGP
Dani Pedrosa sempat nyaris menjadi mimpi buruk Nicky Hayden di MotoGP 2006 (Foto: AFP)
A
A
A

KISAH pembalap Dani Pedrosa pernah tubrukan dan nyaris gagalkan Nicky Hayden raih Juara Dunia MotoGP akan dibahas di artikel kali ini. Insiden itu terjadi saat keduanya masih bersaing lintasan tepatnya pada MotoGP 2006 lalu.

Dani Pedrosa nyaris menjadi mimpi buruk Nicky Hayden yang merupakan rekan setimnya sendiri di Repsol Honda. Kala itu, Hayden punya peluang besar untuk menyabet trofi juara dunia.

Ia tengah bersaing ketat dengan Valentino Rossi yang berada di peringkat kedua. mimpi Hayden menjuarai MotoGP 2006 hampir digagalkan Dani Pedrosa saat mentas di seri Portugal.

Saat itu, Hayden gagal finis usai mengalami insiden dengan Pedrosa pada lap keempat. The Little Spaniard –julukan Pedrosa– yang menduduki posisi tiga mencoba melewati Hayden dari sisi dalam.

Akan tetapi, Pedrosa kehilangan kendali atas motornya hingga menyenggol Hayden di lintasan. Alhasil, Hayden gagal finis dan Rossi sukses menyelesaikan balapan di posisi dua.

Halaman:
1 2
