Momen Kocak Rekan Fabio Quartararo, Dibantu El Diablo Ganti Persneling Mobil Gara-Gara Tak Biasa Pakai Setir Kanan

MOMEN kocak rekan Fabio Quartararo jelang MotoGP Mandalika 2023 mencuri perhatian. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat El Diablo -julukan Quartararo- membantu rekannya itu ganti persneling mobil gara-gara boasa pakai setir kanan.

Diketahui, Fabio Quartararo dan para pembalap MotoGP 2023 kini berada di Indonesia guna melakoni balapan di MotoGP Mandalika 2023 pada akhir pekan ini. Balapan itu tepatnya akan digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Setibanya di Tanah Air, serba-serbi aktivitas yang dilakoni para pembalap kerap mencuri perhatian. Salah satunya yang dilakukan Quartararo baru-baru ini.

Quartararo yang tiba di Lombok terlihat pergi bersama rekannya, yakni Thomas Maubant. Mereka pergi menggunakan mobil yang disetir oleh Thomas Maubant.

Uniknya, Thomas Maubant tampaknya tak terbiasa dengan posisi setir di mobil Indonesia yang berada di kanan. Alhasil, dalam video yang diunggah Quartararo di Instagram pribadinya @fabioquartararo20, El Diablo yang berada di samping kemudi sampai harus membantu Thomas untuk mengganti persneling.