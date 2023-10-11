Kepercayaan Aneh Casey Stoner Ini Sekarang Dipakai Francesco Bagnaia di MotoGP

KEPERCAYAAN aneh Casey Stoner ini sekarang dipakai oleh Francesco Bagnaia di MotoGP 2023. Kepercayaan yang dimaksud adalah penggunaan nomor #1 di motor balap mereka.

Seperti diketahui, setiap pembalap yang baru saja memenangkan gelar juara dunia MotoGP diperkenankan untuk menggunakan nomor #1 di motornya untuk balapan musim depan. Akan tetapi, hak istimewa tersebut nyatanya jarang diambil oleh sang juara.

Bukan rahasia umum lagi jika konon terdapat kutukan pada pembalap yang menggunakan nomor #1 setelah keberhasilannya meraih juara dunia. Dikatakan bahwa setiap pembalap yang menggunakan nomor #1 di motornya pada musim berikutnya setelah juara dunia, maka dirinya akan gagal untuk mempertahankan gelar.

Sejak kutukan itu beredar, tidak banyak pembalap yang menggunakan nomor #1 setelah menjadi juara. Terakhir kali, nomor #1 tampak di musim 2012 oleh pembalap legendaris Ducati, Casey Stoner. Nomor tersebut ia gunakan setelah dirinya sukses menjuarai MotoGP 2011.

Benar saja, di musim 2012 Stoner gagal mempertahankan gelar. Juara dunia MotoGP 2012 justru diambil alih oleh rivalnya asal Yamaha, Jorge Lorenzo.

Setelah Stoner, nomor #1 hampir tidak pernah digunakan lagi. Marc Marquez, Joan Mir, hingga Fabio Quartararo enggan menggunakannya dan memilih menggunakan nomor yang identik dengan diri mereka sendiri di setiap musimnya.

Namun pada MotoGP 2023 ini, nomor #1 kembali memiliki tuannya. Dia adalah juara dunia MotoGP 2022 asal Ducati, Francesco Bagnaia.

Ya, Francesco Bagnaia menjadi pembalap pertama yang berani menggunakan nomor #1 setelah lebih dari 10 tahun lamanya. Pembalap yang akrab disapa Pecco ini memutuskan menggunakannya karena ia sangat menghargai gelarnya.