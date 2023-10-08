Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Casey Stoner Sebut Valentino Rossi Anggap Dirinya dan Marc Marquez sebagai musuh di MotoGP

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |14:53 WIB
Casey Stoner Sebut Valentino Rossi Anggap Dirinya dan Marc Marquez sebagai musuh di MotoGP
Momen Casey Stoner berjabat tangan dengan Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MANTAN pembalap MotoGP, Casey Stoner membeberkan salah satu sifat dari Valentino Rossi yang ia tidak suka. Salah satunya adalah ia menilai Rossi kerap mencari musuh untuk dihadapi di lintasan balap, yang mana dirinya dan Marc Marquez adalah contohnya.

Ya, Rossi memang sempat bersaing ketat dengan Stoner dan Marquez kala masih aktif menjadi pembalap profesional. Namun, menurut Stoner persaingan yang dilakukan Rossi tidak sehat karena menjadikan lawannya itu seperti musuh bebuyutan.

Stoner menilai awalnya hubungan dirinya dengan Rossi baik-baik saja. Namun, ketika Stoner mulai bersaing dengan pembalap berjuluk The Docter itu, Rossi pun mulai membuat seolah-olah dirinya adalah musuh.

Stoner mengaku momen tersebut menjadi momen tersulit di hidupnya. Sebab dengan media dan fans MotoGP yang berpihak kepada Rossi, dirinya pun merasa seperti terpojokkan karena dianggap musuh oleh The Doctor.

Casey Stoner vs Valentino Rossi

Bagi Stoner, Rossi pria yang memang suka mencari musuh. Ia merasa sikap Rossi itu justru tidak benar, karena bisa-bisa orang yang dijadikan musuhnya itu memberikan perlawanan dan membuat dirinya tidak sukses.

Stoner mengambil contoh seperti saat Rossi menjadikan Marquez musuh. Sejak saat itu, Rossi kesulitan menjadi juara MotoGP karena The Baby Alien menguasai gelar juara MotoGP pada 2013-2019 (hanya 2015 gagal karena direbut Jorge Lorenzo).

Halaman:
1 2
