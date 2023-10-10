Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Rins Sempatkan Pangkas Rambut di Jakarta Jelang MotoGP Mandalika 2023!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |21:20 WIB
Alex Rins Sempatkan Pangkas Rambut di Jakarta Jelang MotoGP Mandalika 2023!
Alex Rins (LCR Honda) menikmati waktu di Jakarta jelang MotoGP Mandalika 2023 (Foto: Instagram/@alexrins)
JAKARTA - Alex Rins menyempatkan waktu untuk memangkas rambutnya di Jakarta jelang MotoGP Mandalika 2023. Pembalap tim LCR Honda itu lalu mengajak pengikutnya di media sosial untuk memotong rambut masing-masing.

Momen tersebut diketahui dari foto yang diunggah Rins di Instagram-nya, @alexrins, pada Selasa (10/10/2023) malam WIB. Ia terlihat sedang berada di sebuah tempat pangkas rambut di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta.

Alex Rins memangkas rambut di Jakarta (Foto: Instagram/@alexrins)

“Ayo potong rambut,” tulis Rins dalam keterangan fotonya lengkap dengan emoji tertawa sambil menangis.

Dalam foto tersebut, pembalap asal Spanyol itu memakai selubung khas untuk memangkas rambut. Rambutnya yang panjang dan ikal nampak sudah basah dan siap untuk dipangkas.

Rins terlihat sangat senang memangkas rambutnya di Indonesia. Hal itu tercermin dari senyum lebar yang dipasangnya dalam foto tersebut.

Setelah memangkas rambutnya, pembalap berusia 27 tahun itu bakal terbang ke Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, seri ke-15 MotoGP 2023 itu akan digelar pada 13-15 Oktober 2023.

