HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Mengapa Pramac Ducati Lebih Memilih Murid Valentino Rossi dibanding Marc Marquez

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |11:12 WIB
Alasan Mengapa Pramac Ducati Lebih Memilih Murid Valentino Rossi dibanding Marc Marquez
Marc Marquez sempat dikaitkan dengan Pramac Ducati (Foto: Twitter/marcmarquez93)
ALASAN mengapa Pramac Ducati lebih memilih murid Valentino Rossi dibanding Marc Marquez akan dibahas di sini. Satu kursi untuk Pramac Ducati di MotoGP 2024 dipastikan menjadi milik Franco Morbidelli.

Rumor kepergian Marc Marquez telah berembus kencang pada musim ini. Hal itu kemudian dikonfirmasi pada pekan lalu, ketika Repsol Honda mengumumkan bahwa kedua belah pihak memutuskan untuk mengakhiri kerja sama setahun lebih awal.

Marc Marquez

Marc Marquez telah ramai dikaitkan dengan Ducati dan Pramac merupakan salah satu di antaranya. Mereka memerlukan pembalap baru untuk menemani Jorge Martin setelah Johann Zarco dipastikan gabung LCR Honda di akhir musim.

Namun, Pramac Ducati nyatanya memilih Franco Morbidelli, yang dilepas oleh Yamaha pada akhir musim. Menurut kabar dari Sky Sport Italia, tim milik Paolo Campinoti itu sebelumnya gagal mencapai kesepakatan dengan Marquez sebelumnya.

Sebagaimana warta dari Sky Sport Italia, Marc Marquez mengharapkan kontrak setahun saja dengan Pramac Ducati. Namun, dengan adanya opsi untuk diperpanjang pada setiap tahunnya.

Di sisi lain, Pramac mengnginkan Marquez untuk menandatangani kontrak berdurasi dua tahun. Alhasil, dengan bantuan tim VR46, yang merupakan tempat Morbidelli bernaung selaku anak murid Valentino Rossi, sang pembalap asal Italia pun gabung ke Pramac.

Halaman:
1 2
