HOME SPORTS MOTOGP

Liburan di Pulau Dewata Sebelum MotoGP Mandalika 2023, Raul Fernandez: Terima Kasih Banyak Bali!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |11:02 WIB
Liburan di Pulau Dewata Sebelum MotoGP Mandalika 2023, Raul Fernandez: Terima Kasih Banyak Bali!
Pembalap Cryptodata RNF Aprilia, Raul Fernandez (Foto: Instagram)




DENPASAR – Pembalap Cryptodata RNF Aprilia, Raul Fernandez, menyempatkan diri untuk liburan di Pulau Bali sebelum mentas di MotoGP Mandalika 2023. Dia pun sangat senang mengisi waktu senggangnya di Pulau Dewata.

Hal tersebut diketahui lewat foto yang diunggahnya di Instagram-nya, @raulfernandez_25, pada Senin (9/10/2023). Dalam story-nya dia memasang foto berlatar belakang pantai di Bali sembari memamerkan memori-memori indahnya selama di sana.

“Terima Kasih Banyak, Bali!” tulis Fernandez dalam keterangan fotonya dalam bahasa Indonesia, lengkap dengan bendera Merah-Putih dan emoji cinta.

Dalam foto-foto tersebut, terlihat pembalap asal Spanyol itu menghabiskan banyak waktunya di Bali dengan berlibur di pantai. Dia pun menyempatkan diri melakukan diving untuk melihat keindahan alam bawah laut di Pulau Dewata.

Selain itu, rider berusia 22 tahun tersebut juga menyambangi Pura Uluwatu yang sangat ikonik di Bali. Dia pun tak lupa untuk menikmati kelapa segar langsung dari buahnya serta menghabiskan malam di klub-klub pantai yang ada di sana.

Sebelumnya, Fernandez juga sempat mengunggah video di mana dirinya menonton balapan motor drag di Denpasar. Nampaknya dia benar-benar menikmati waktu senggangnya dalam beberapa hari di Bali sebelum mentas di MotoGP Mandalika 2023.

