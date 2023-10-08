Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Minggu 8 Oktober Pukul 12.00 WIB: Indonesia Masih Tertahan di Urutan 13

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 bisa dilihat di akhir artikel ini. Hingga Minggu, 8 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB wakil Indonesia belum beranjak dari posisi ke-13.

Kemungkinan besar ini akan menjadi posisi terakhir kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2023. Sebanyak 36 medali dengan rincian 7 emas, 11 perak dan 18 perunggu berhasil dikumpulkan wakil Indonesia.

Medali emas terakhir datang dari cabor perahu naga 1.000 meter (m) pada Jumat (6/10/2023) pagi WIB. Indonesia meraih kemenangan dramatis usai mencatatkan waktu 4 menit 31,135 detik.

Gelaran Asian Games 2023 sendiri sudah memasuki hari terakhir. Closing Ceremony atau upacara penutupan akan dilangsungkan hari ini, Minggu (8/10/2023) malam WIB.

Namun, ada sejumlah cabang olahraga (cabor) yang akan memperebutkan medali di hari terakhir ini. Cabor yang masih memperebutkan medali diantaranya Karate dan Artistic Swimming (Renang Indah).