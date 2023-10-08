Pembalap Moto2 Kehilangan Kunci Motor Rental di Lombok, Kaget Bayar Rp99 Ribu untuk Biaya Tukang Kunci Duplikat!

PEMBALAP Moto2, Alonso Lopez, kehilangan kunci motor rental di Lombok jelang balapan di Sirkuit Mandalika, Indonesia. Seketika, rider asal Spanyol itu dibuat kaget dengan cara bekerja tukang duplikat kunci yang hanya menghabiskan 10 menit saja dengan bayaran Rp99 ribu untuk biaya tukang kunci duplikat itu!

Momen tersebut terjadi saat Alonso Lopez menikmati waktu liburan di Lombok sebelum mengikuti balapan MotoGP Mandalika 2023. MotoGP Mandalika 2023 sendiri bakal digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, pada 13-15 Oktober 2023 mendatang.

BACA JUGA: Penyebab Anak Didik Valentino Rossi Terancam Absen di MotoGP Mandalika 2023

Alonso Lopez kemudian menceritakan kisah menarik ketika berlibur di sana yakni sempat kehilangan kunci motor sewaannya. Hal itu diungkapkan pembalap Moto2 tersebut di unggahan di story Instagram-nya, @Alonsolopez_21.

Dalam unggahannya, Alonso Lopez meminta bantuan ke tukang duplikat kunci motor yang berada di Lombok. Rupanya, ia langsung tajkub sekaligus kaget dengan cara bekerja tukang duplikat kunci di sana.

Alonso Lopez heran karena kunci duplikat tersebut sudah jadi dalam waktu hanya 10 menit saja. Ia juga kaget bayaran yang diminta tukang duplikat kunci tersebut hanya 6 euro atau sekira Rp99 ribu yang menurutnya sangat murah.

"Ngomong-ngomong, aku tidak mengatakan apa- apa, tapi aku kehilangan kunci motorku kemarin, dan aku terkejut dalam 10 menit aku punya yang baru," tulis Alonso Lopez di Instagram pribadiny, @Alonsolopez_21, yang merekam cara bekerja tukang duplikat kunci itu.