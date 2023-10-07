Hasil Sprint Shootout F1 GP Qatar 2023: Max Verstappen Diasapi Duo McLaren Pimpin Balapan, Oscar Piastri Tercepat!

HASIL sprint shoutout F1 GP Qatar 2023 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap McLaren, Oscar Piastri, tampil ciamik sehingga berhasil menjadi yang tercepat.

Sesi sprint shoutout F1 GP Qatar 2023 digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Doha, Qatar, pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB. Duo pembalap McLaren sukses bersinar, di mana Lando Norris finis di posisi kedua.

Oscar Piastri sendiri jadi pemenang usai menorehkan catatan waktu 1 menit 24,454 detik. Dengan begitu, duo McLaren berhasil mengasapi sang juara bertahan, Max Verstappen (Red Bull Racing).

Hasil itu membuat Piastri nantinya memimpin sesi sprint race F1 GP Qatar 2023. Sesi itu akan berlangsung Minggu 8 Oktober 2023 dini hari nanti.

Jalannya Sesi Sprint Shootout

Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, kembali tampil unggul sejak awal balapan. Dia mencatatkan waktu tempuh sementara 1 menit 25,510 detik.

Di posisi kedua, terus mengekor pembalap McLaren, Lando Norris, yang tertinggal 0,162 detik di belakang. Di posisi ketiga, ada George Russell (Mercedes).

Sementara itu, Lewis Hamilton (Mercedes) terus membuntuti di posisi keempat. Namun, juara tujuh kali F1 itu tergusur ke posisi ke-12 kemudian.

Russell pun berhasil menjadi yang tercepat di Sprint Shootout pertama dengan catatan 1 menit 25,413 detik. Adapun lima pembalap yang tersingkir ada Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas), dan Logan Sargeant (Williams).

Di Sprint Shoutout kedua, Norris mampu mengalahkan catatan Russell. Dia mematok waktu tempuh 1 menit 24,947 detik. Verstappen tertinggal di posisi kedua 0,252 detik di belakang Norris.