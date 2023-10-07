Meski Raih Start ke-3 di F1 GP Qatar 2023, Lewis Hamilton Kecewa Berat

PEMBALAP Mercedes, Lewis Hamilton, berhasil meraih start ke-3 dalam balapan utama F1 GP Qatar 2023. Namun, dia kecewa berat dengan penampilannya di kualifikasi karena putaran terakhirnya di bawah ekspektasinya.

Dalam sesi kualifikasi balapan utama GP Qatar 2023, Hamilton berhasil mencatatkan waktu terbaiknya di angka 1 menit 24,305 detik. Dia berjarak 0,6 detik dari sang peraih pole position, Max Verstappen, serta hanya terpaut 0,1 detik saja dari rekan setimnya, George Russel, yang berada tepat di atasnya.

Namun, sebenarnya duo Mercedes itu beruntung bisa meraih start di posisi dua dan ketiga. Sebab, seharusnya posisi itu diisi oleh pasangan McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, tetapi waktu mereka berdua dibatalkan di akhir sesi kualifikasi yang berlangsung pada Sabtu (7/10/2023) dini hari WIB.

Oleh karena itu, Hamilton tak merasa senang dan terbilang kecewa meski mendapatkan start dari posisi ketiga dalam balapan utama di Sirkuit Lusail itu. Sebab menurutnya, seharusnya dia lebih cepat pada putaran terakhirnya, tetapi hasilnya malah lebih buruk.

“Saya mengacaukan lap terakhir saya. Kondisinya memang sulit, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan, karena kondisi tersebut berlaku untuk semua orang. Kualifikasi selalu sulit, tidak peduli apakah itu format sprint atau tidak,” kata Hamilton dilansir dari Speedweek, Sabtu (7/10/2023).

“Anginnya sangat kencang dan saya optimis karena saya merasa kami memiliki kecepatan yang bagus. Saya tidak berpikir kita akan berakhir sejauh ini,” tambahnya.