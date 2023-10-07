Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Meski Raih Start ke-3 di F1 GP Qatar 2023, Lewis Hamilton Kecewa Berat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |20:47 WIB
Meski Raih Start ke-3 di F1 GP Qatar 2023, Lewis Hamilton Kecewa Berat
Lewis Hamilton kecewa meski berhasil dapat tempat ketiga dari kualifikasi F1 GP Qatar 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PEMBALAP Mercedes, Lewis Hamilton, berhasil meraih start ke-3 dalam balapan utama F1 GP Qatar 2023. Namun, dia kecewa berat dengan penampilannya di kualifikasi karena putaran terakhirnya di bawah ekspektasinya.

Dalam sesi kualifikasi balapan utama GP Qatar 2023, Hamilton berhasil mencatatkan waktu terbaiknya di angka 1 menit 24,305 detik. Dia berjarak 0,6 detik dari sang peraih pole position, Max Verstappen, serta hanya terpaut 0,1 detik saja dari rekan setimnya, George Russel, yang berada tepat di atasnya.

Lewis Hamilton

Namun, sebenarnya duo Mercedes itu beruntung bisa meraih start di posisi dua dan ketiga. Sebab, seharusnya posisi itu diisi oleh pasangan McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, tetapi waktu mereka berdua dibatalkan di akhir sesi kualifikasi yang berlangsung pada Sabtu (7/10/2023) dini hari WIB.

Oleh karena itu, Hamilton tak merasa senang dan terbilang kecewa meski mendapatkan start dari posisi ketiga dalam balapan utama di Sirkuit Lusail itu. Sebab menurutnya, seharusnya dia lebih cepat pada putaran terakhirnya, tetapi hasilnya malah lebih buruk.

“Saya mengacaukan lap terakhir saya. Kondisinya memang sulit, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan, karena kondisi tersebut berlaku untuk semua orang. Kualifikasi selalu sulit, tidak peduli apakah itu format sprint atau tidak,” kata Hamilton dilansir dari Speedweek, Sabtu (7/10/2023).

“Anginnya sangat kencang dan saya optimis karena saya merasa kami memiliki kecepatan yang bagus. Saya tidak berpikir kita akan berakhir sejauh ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement