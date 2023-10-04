Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

7 Perbedaan MotoGP dan WSBK yang Akan Tampil di Sirkuit Mandalika Tahun 2023

Zulhilmi Yahya , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |23:39 WIB
7 Perbedaan MotoGP dan WSBK yang Akan Tampil di Sirkuit Mandalika Tahun 2023
MotoGP dan WSBK memiliki tujuh perbedaan (Foto: Reuters/Issei Kato)
A
A
A

BERIKUT adalah tujuh perbedaan MotoGP dan WSBK yang akan tampil di Sirkuit Mandalika tahun 2023. Kedua ajang tersebut sungguh berbeda kendait sama-sama berada di bawah Dorna Sports.

Kedua ajang ini memiliki banyak kesamaan, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Lalu, apa saja perbedaan antara MotoGP dan WSBK (World Superbike)?

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) melaju di lintasan basah Sirkuit Twin Ring Motegi pada MotoGP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Issei Kato)

1. Motor

Motor MotoGP dirancang khusus untuk balapan dan tidak tersedia untuk dijual di pasaran umum. Motor MotoGP menggunakan mesin 4 silinder dengan kapasitas 1.000cc. Motor WSBK adalah motor yang diproduksi massal dan tersedia untuk dijual di pasaran umum. Motor WSBK menggunakan mesin 4 silinder dengan kapasitas 1.000cc.

2. Peserta

MotoGP diikuti oleh tim-tim pabrikan dari pabrikan motor besar, seperti Honda, Yamaha, Ducati, dan Suzuki. WSBK diikuti oleh tim-tim pabrikan dan tim independen.

3. Sirkuit

MotoGP balapan di berbagai sirkuit di seluruh dunia. WSBK balapan di sirkuit permanen.

4. Durasi Balapan

Balapan MotoGP digelar dengan durasi 45 menit. Sementara itu, WSBK terdiri dari dua balapan dengan masing-masing berdurasi 40 menit.

Halaman:
1 2
