Menparekraf Sandiaga Uno Yakin Persaingan di MotoGP Mandalika 2023 Bakal Menarik

JAKARTA - Menparekraf RI, Sandiaga Uno, yakin MotoGP Mandalika 2023 bakal menarik lantaran persaingan sengit di antara pembalap. Apalagi, ini merupakan salah satu seri penghujung di MotoGP 2023.

"Jadi MotoGP ini kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah dan akan menjadi sangat menarik karena di penghujung musim balapan kali ini perbedaan angka antara dua pembalap tertinggi itu sangat dekat," kata Sandiaga di di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Hingga seri ke-14 MotoGP, Francesco Bagnaia mengumpulkan 319 poin dan unggul hanya tiga angka dari pesaing terdekatnya Jorge Martin. GP Mandalika sendiri merupakan seri ke-15 MotoGP 2023 dan akan digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, NTB, 13-15 Oktober.

Sandi menjelaskan MotoGP Mandalika memiliki dampak ekonomi yang signifikan hingga mencapai Rp3,5 triliun. Untuk itu, ia meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk dari Presiden RI Joko Widodo.

BACA JUGA: 111 Ton Logistik untuk MotoGP Mandalika 2023 Tiba di Lombok

"Tadi kami mengundang Bapak Presiden dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa meramaikan, mendukung MotoGP Mandalika yang dampak ekonominya tahun lalu hampir mencapai Rp3,5 triliun," ujar Sandi.

"Ini yang kita harapkan mendapatkan perhatian luar biasa bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia dan secara kawasan perhelatan MotoGP ini tentunya sangat menarik," imbuhnya.