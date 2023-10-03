Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Asian Games 2023: Bakal Hadapi Jagoan Jepang, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Fokus Pemulihan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |00:07 WIB
Asian Games 2023: Bakal Hadapi Jagoan Jepang, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Fokus Pemulihan
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan menghadapi jagoan Jepang (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan menantang jagoan Jepang Yuta Watanabe/Arisa Higashino di babak 16 besar Asian Games 2023 nomor perorangan. Namun, keduanya ingin fokus memulihkan diri lebih dulu.

Pasangan Rinov/Pitha berhasil lolos dari babak 32 besar Asian Games 2023 cabor bulu tangkis nomor perorangan setelah menumbangkan Kim Won-ho/Jeong Na-eun, Senin 1 Oktober pagi WIB. Mereka menang dengan skor 21-15, 16-21, dan 21-19 di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari beraksi di Asian Games 2023 (Foto: PBSI)

Sementara itu, Watanabe/Higashino langsung ke babak 16 besar tanpa harus bertanding. Mereka mendapatkan bye pada babak 32 besar.

"Di babak 16 besar ketemu unggulan dua Yuta (Watanabe)/Arisa (Higashino) dari Jepang, pastinya kami harus menyiapkan lagi semuanya," ungkap Rinov, Selasa (3/10/2023).

"Dari jaga kondisi dulu, recovery karena hari ini cukup panjang juga pertandingannya. Nanti baru diskusi dengan semua akan bermain apa melawan mereka," tambah pemain asal Bekasi itu.

Berhasil lolos, Rinov/Pitha mengaku sempat kesulitan menghadapi lawannya di babak 32 besar. Namun, ketenangan keduanya dalam menjalani sisa pertandingan mampu menjadi pembeda.

Halaman:
1 2
