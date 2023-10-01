Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Asian Games 2023: Disingkirkan Korea Selatan, Tim Beregu Putra Indonesia Akan Dievaluasi

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |02:01 WIB
Asian Games 2023: Disingkirkan Korea Selatan, Tim Beregu Putra Indonesia Akan Dievaluasi
Fajar Alfian/Rian Ardianto gagal menyumbangkan kemenangan untuk tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

HANGZHOU - Hasil minor didapat Tim Bulutangkis Indonesia di nomor beregu putra Asian Games 2023. Fajar Alfian dan rekan-rekan kalah dari Korea Selatan saat berjumpa di babak perempatfinal.

Pertandingan kedua tim berlangsung di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, pada Jumat (29/9/2023). Skuad Merah-Putih dibungkam dengan skor 1-3.

Kekalahan itu mengundang kekecewaan dari banyak pihak terkhusus Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rionny Mainaky. Dia pun membeberkan evaluasi para penggawanya tersebut.

"Memang sangat disayangkan ya, kita tidak bisa melangkah ke babak selanjutnya. Terutama di beregu putra yang di atas kertas bisa melaju ke semifinal tapi kena tekanan yang tidak bisa diatasi," ungkap Rionny dalam rilis resmi PBSI, Sabtu (30/9/2023).

Sebagaimana diketahui, hanya satu kemenangan yang dipetik Indonesia dari empat partai yang diikuti. Anthony Sinisuka Ginting mengawali permainan dengan kemenangan atas Jeon Hyeok Jin dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-17.

Namun tiga wakil sisanya gagal mempertahankan dominasi tersebut. Ketiga wakil yang dimaksud adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Jonatan Christie, dan Leo Rolly Carnando/ Daniel Marthin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement