Asian Games 2023: Disingkirkan Korea Selatan, Tim Beregu Putra Indonesia Akan Dievaluasi

Fajar Alfian/Rian Ardianto gagal menyumbangkan kemenangan untuk tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

HANGZHOU - Hasil minor didapat Tim Bulutangkis Indonesia di nomor beregu putra Asian Games 2023. Fajar Alfian dan rekan-rekan kalah dari Korea Selatan saat berjumpa di babak perempatfinal.

Pertandingan kedua tim berlangsung di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, pada Jumat (29/9/2023). Skuad Merah-Putih dibungkam dengan skor 1-3.

Kekalahan itu mengundang kekecewaan dari banyak pihak terkhusus Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rionny Mainaky. Dia pun membeberkan evaluasi para penggawanya tersebut.

"Memang sangat disayangkan ya, kita tidak bisa melangkah ke babak selanjutnya. Terutama di beregu putra yang di atas kertas bisa melaju ke semifinal tapi kena tekanan yang tidak bisa diatasi," ungkap Rionny dalam rilis resmi PBSI, Sabtu (30/9/2023).

Sebagaimana diketahui, hanya satu kemenangan yang dipetik Indonesia dari empat partai yang diikuti. Anthony Sinisuka Ginting mengawali permainan dengan kemenangan atas Jeon Hyeok Jin dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-17.

Namun tiga wakil sisanya gagal mempertahankan dominasi tersebut. Ketiga wakil yang dimaksud adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Jonatan Christie, dan Leo Rolly Carnando/ Daniel Marthin.