Hasil Asian Games 2023: Timnas Basket Putri Indonesia Akhiri Fase Grup dengan Kalahkan Mongolia

Timnas Basket Putri Indonesia kalahkan Mongolia di laga terakhir fase grup Asian Games 2023 (Foto: FIBA)

HASIL Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Timnas Basket Putri Indonesia sukses mengalahkan Mongolia dalam laga terakhir Grup A dengan skor akhir 69-64.

Timnas Basket Putri Indonesia mengawali permainan di Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium, Minggu (1/10/2023) dengan buruk. Sebab, Dewa Ayu Made Sriartha dan kolega harus tertinggal cukup jauh 5-13 di fase awal pertandingan.

Setelah itu, tim polesan Marlina Herawan itu perlahan mampu memperkecil kedudukan menjadi 8-14. Hingga akhirnya, Timnas Indonesia harus tertinggal empat poin di kuarter pertama dengan hasil 15-19.

Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan di kuarter kedua. Kimberly Pierre cs berhasil mengejar ketertinggalan secara perlahan dari Mongolia.

Akan tetapi, Timnas Indonesia masih tertinggal di kuarter kedua dengan poin 15-16. Sementara untuk poin keseluruhan, pasukan Marlina Herawan masih harus tertinggal lima poin atau 30-35 dari Mongolia.

Masuk ke kuarter tiga, Timnas Indonesia memulainya dengan baik. Kali ini, Dyah Lestari cs lebih mampu untuk mengontrol permainan. Poin demi poin mampu mereka ceploskan ke ring Mongolia.