HOME SPORTS BASKET

Hasil Asian Games 2023: Timnas Basket Putri Indonesia Akhiri Fase Grup dengan Kalahkan Mongolia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |21:26 WIB
Hasil Asian Games 2023: Timnas Basket Putri Indonesia Akhiri Fase Grup dengan Kalahkan Mongolia
Timnas Basket Putri Indonesia kalahkan Mongolia di laga terakhir fase grup Asian Games 2023 (Foto: FIBA)
A
A
A

HASIL Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Timnas Basket Putri Indonesia sukses mengalahkan Mongolia dalam laga terakhir Grup A dengan skor akhir 69-64.

Timnas Basket Putri Indonesia mengawali permainan di Shaoxing Olympic Sports Centre Gymnasium, Minggu (1/10/2023) dengan buruk. Sebab, Dewa Ayu Made Sriartha dan kolega harus tertinggal cukup jauh 5-13 di fase awal pertandingan.

Timnas Basket Putri Indonesia

Setelah itu, tim polesan Marlina Herawan itu perlahan mampu memperkecil kedudukan menjadi 8-14. Hingga akhirnya, Timnas Indonesia harus tertinggal empat poin di kuarter pertama dengan hasil 15-19.

Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan di kuarter kedua. Kimberly Pierre cs berhasil mengejar ketertinggalan secara perlahan dari Mongolia.

Akan tetapi, Timnas Indonesia masih tertinggal di kuarter kedua dengan poin 15-16. Sementara untuk poin keseluruhan, pasukan Marlina Herawan masih harus tertinggal lima poin atau 30-35 dari Mongolia.

Masuk ke kuarter tiga, Timnas Indonesia memulainya dengan baik. Kali ini, Dyah Lestari cs lebih mampu untuk mengontrol permainan. Poin demi poin mampu mereka ceploskan ke ring Mongolia.

Halaman:
1 2
