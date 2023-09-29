Putri KW Sesalkan Indonesia Harus Langsung Bertemu China di Asian Games 2023

HANGZHOU - Putri Kusuma Wardani (Putri KW) menyesalkan hasil undian yang mempertemukan Indonesia dengan China di nomor beregu putri cabor bulu tangkis Asian Games 2023. Namun, ia menerima apa pun hasil akhirnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia kalah 0-3 dari China. Putri KW menjadi wakil terakhir yang tumbang pada laga tersebut. Pemain asal Tangerang itu takluk 15-21 dan 19-21 dari He Bing Jiao.

Sebelumnya, Gregoria Mariska Tunjung dan ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti juga kalah. Alhasil, Indonesia pun tersingkir dari nomor beregu putri.

Putri menyayangkan harus berhadapan langsung dengan China lebih awal. Mengingat, mereka adalah tuan rumah Asian Games kali ini.

"Cukup menyayangkan undiannya kenapa harus langsung bertemu China tapi itulah undian jadi kami di tim beregu putri sudah bertekad untuk sama-sama menghadapi dan berjuang," tukas Putri, dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (29/9/2023).

Meski demikian, Putri tak ingin berlarut dalam kekecewaan. Ia segera bersiap untuk menatap nomor perorangan.