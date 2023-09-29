Profil Supriadi, Atlet Para Bulu Tangkis yang Bakal Wakili Indonesia di Asian Para Games 2023

Supriadi, atlet para bulu tangkis Indonesia yang tampil di Asian Para Games 2023 (Foto: MNC Media)

PROFIL Supriadi, atlet para bulu tangkis yang bakal wakili Indonesia di Asian Para Games 2023 akan dibahas di sini. Supriadi kehilangan kaki kanannya akibat kecelakaan, namun kini dia bersiap membela Merah-Putih di Hangzhou, China.

Supriadi telah mempersembahkan berbagai medali sebagai atlet para bulu tangkis. Teranyar, dia memberikan emas di ASEAN Para Games 2023 pada nomor tunggal putra WH2.

Kini, atlet berusia 36 tahun itu ikut dalam pemusatan latihan di Solo, Jawa Tengah. Dia termasuk atlet para bulu tangkis yang bakal dikirim ke Hangzhou, China pada 22 Oktober hingga 28 Oktober mendatang.

Meski punya keterbatasan fisik pada kakinya, semangat dan keyakinan yang kuat menjadi modal utama bagi bapak tiga anak ini untuk berprestasi di dunia olahraga. Hasilnya, kini dia menjadi salah satu atlet andalan Indonesia di cabang olahraga para bulu tangkis.

Supriadi mengutarakan bahwa dirinya memang suka bermain bulutangkis sejak kecil. Walaupun dia juga sempat beralih menggeluti bola voli menjelang usia remaja.

“Kalau dulu waktu SD cuma seneng bulutangkis aja. Terus habis itu, menginjak kelas enam SD sempat ikut voli juga,” kata Supriadi dikutip dari kanal Youtube, Lintas iNews, Jumat (29/9/2023).