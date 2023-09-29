Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Profil Supriadi, Atlet Para Bulu Tangkis yang Bakal Wakili Indonesia di Asian Para Games 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |15:46 WIB
Profil Supriadi, Atlet Para Bulu Tangkis yang Bakal Wakili Indonesia di Asian Para Games 2023
Supriadi, atlet para bulu tangkis Indonesia yang tampil di Asian Para Games 2023 (Foto: MNC Media)
A
A
A

PROFIL Supriadi, atlet para bulu tangkis yang bakal wakili Indonesia di Asian Para Games 2023 akan dibahas di sini. Supriadi kehilangan kaki kanannya akibat kecelakaan, namun kini dia bersiap membela Merah-Putih di Hangzhou, China.

Supriadi telah mempersembahkan berbagai medali sebagai atlet para bulu tangkis. Teranyar, dia memberikan emas di ASEAN Para Games 2023 pada nomor tunggal putra WH2.

Supriadi

Kini, atlet berusia 36 tahun itu ikut dalam pemusatan latihan di Solo, Jawa Tengah. Dia termasuk atlet para bulu tangkis yang bakal dikirim ke Hangzhou, China pada 22 Oktober hingga 28 Oktober mendatang.

Meski punya keterbatasan fisik pada kakinya, semangat dan keyakinan yang kuat menjadi modal utama bagi bapak tiga anak ini untuk berprestasi di dunia olahraga. Hasilnya, kini dia menjadi salah satu atlet andalan Indonesia di cabang olahraga para bulu tangkis.

Supriadi mengutarakan bahwa dirinya memang suka bermain bulutangkis sejak kecil. Walaupun dia juga sempat beralih menggeluti bola voli menjelang usia remaja.

“Kalau dulu waktu SD cuma seneng bulutangkis aja. Terus habis itu, menginjak kelas enam SD sempat ikut voli juga,” kata Supriadi dikutip dari kanal Youtube, Lintas iNews, Jumat (29/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/43/2957104/bonus-pelatih-asian-para-games-2023-dipotong-menpora-dito-ariotedjo-oknum-pemotong-sedang-ditelusuri-nFb2ySJOdW.jpg
Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 Dipotong, Menpora Dito Ariotedjo: Oknum Pemotong Sedang Ditelusuri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/43/2955747/menpora-dito-ariotedjo-bakal-telusuri-masalah-bonus-pelatih-asian-para-games-2023-yang-dirumorkan-ada-potongan-lagi-xlrq6DkIiV.jpeg
Menpora Dito Ariotedjo Bakal Telusuri Masalah Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 yang Dirumorkan Ada Potongan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/43/2910595/finis-di-peringkat-6-pemerintah-siapkan-bonus-untuk-kontingen-indonesia-ajang-aipg-2022-uzbJZP2WVe.jpg
Finis di Peringkat 6, Pemerintah Siapkan Bonus Untuk Kontingen Indonesia Ajang AiPG 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/43/2910574/angela-tanoesoedibjo-bangga-bisa-jadi-bagian-kontingen-indonesia-di-ajang-asian-para-games-2022-ywoSMFTAb7.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Bangga Bisa Jadi Bagian Kontingen Indonesia di Ajang Asian Para Games 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/43/2910536/kontingen-indonesia-di-asian-para-games-2022-tiba-di-tanah-air-cdm-indonesia-angela-tanoesoedibjo-bersyukur-4sieKhFpMg.jpg
Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 Tiba di Tanah Air, CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/43/2910375/asian-para-games-2022-kontingen-indonesia-lampaui-target-perolehan-medali-kalkulasi-matang-npc-indonesia-turut-jadi-kunci-Ndwn2KtDBN.jpg
Asian Para Games 2022: Kontingen Indonesia Lampaui Target Perolehan Medali, Kalkulasi Matang NPC Indonesia Turut Jadi Kunci!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement