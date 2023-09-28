Advertisement
SPORT LAIN

Sabet Perak Asian Games 2023 Tanpa Pelatih dan Program, Sanggoe Darma Banjir Pujian

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |14:37 WIB
Sabet Perak Asian Games 2023 Tanpa Pelatih dan Program, Sanggoe Darma Banjir Pujian
Sanggoe Darma Tanjung persembahkan medali perak untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

HANGZHOU - Skateboarder andalan Indonesia, Sanggoe Darma Tanjung, menyabet medali perak di nomor men's street Asian Games 2023. Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Basuki Hadimuljono, memberikan pujian setinggi-tingginya atas pencapaian tersebut.

Hal tersebut dikarenakan situasi Sanggoe yang mampu meraih medali emas meskipun dengan sejumlah rintangan dan halangan. Adapun atlet 21 tahun itu melakoni laga-laga di Asian Games 2023 tanpa adanya pelatih dan juga persiapan jangka panjang, seperti atlet-atlet lain.

“Kita bersyukur Sanggoe dapat perak, apapun alasannya tapi ini adalah hasilnya. Tapi semua tahu mungkin he’s better. Sanggoe ini sudah hebat, tidak ada pelatih, tidak ada program bisa dapat perak, orang lain sudah TC di mana-mana,” kata Basuki dikutip dari keterangan resmi NOC Indonesia, Kamis (28/9/2023).

Tampil di Qiantang Roller Sports Center, Sanggoe memulai run pertamanya dengan baik dan mendapatkan 62,54 poin. Di run kedua, ia mampu melakukan trick andalan untuk mendapatkan poin lebih besar, 64,77.

Di nomor trick, skateboarder 21 tahun ini menyelesaikan dua trick terbaik dari lima kesempatan yang diberikan dengan skor 68,08 di percobaan trick kedua dan 67,78 di percobaan ketiga. Sanggoe gagal di percobaan trick pertama, keempat dan kelima.

Total, Sanggoe memperoleh 200,63 poin untuk memastikan medali perak. Skateboarder tuan rumah, China, Zhang Jie berhak atas medali emas dengan total poin 231,14 dan medali perunggu direbut wakil tuan rumah lainnya, Su Jianjun dengan 195,73 poin.

