HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 26 September hingga Pukul 07.00: Indonesia Teratas ketimbang Negara ASEAN Lain!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |07:15 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 26 September hingga Pukul 07.00: Indonesia Teratas ketimbang Negara ASEAN Lain!
Medali perunggu dari cabor menembak Asian Games 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Selasa (26/9/2023) bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Hingga pukul 07.00 WIB Indonesia belum beranjak dari posisi delapan dengan raihan 1 medali emas, 1 perak dan 3 perunggu.

Belum ada tambahan medali yang didapat kontingen Indonesia hari ini. Medali emas pertama Indonesia di Asian Games 2023 berhasil didapat dari cabang olahraga (cabor) menembak, kemarin.

Medali emas pertama Indonesia di Asian Games 2023 diraih oleh atlet menembak Tanah Air, Muhammad Sejahtera Dwi Putra. Ia sukses menjadi yang terbaik di nomor 10 meter running target range.

Cabor menembak juga kembali menyumbang medali perunggu. Raihan tersebut didapat dari nomor beregu putra 10 meter running target range.

Tim beregu putra Indonesia diwakili oleh Muhammad Sejahtera Dwi Putra, Muhammad Badri Akbar dan Julio Irfandi, Tim Merah-Putih mengamankan tempat ketiga di babak final dengan total skor 1667.

.

Halaman:
1 2
