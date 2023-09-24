JAKARTA – Kejuaraan balap motor kelas dunia World Superbike, kini kembali menyelenggarakan balapannya di Aragon setelah sukses dengan balapannya di Prancis pada 10 September lalu.
Balapan tersebut secara resmi bertajuk WSBK Tissot Aragon Round, dan akan diselenggarakan di sirkuit balap MotorLand Aragon, Aragon, salah satu wilayah otonomi di Spanyol. Balapan ini akan berlangsung pada 22 hingga 24 September 2023.
Untuk menyaksikan WSBK Tissot Aragon Round 2023, Anda bisa mengakses channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:
Jumat, 22 September 2023
14:45 – 15:15 WorldSSP300 – Latihan Bebas 1
15:30 – 16:15 WorldSBK – Latihan Bebas 1
16:25 – 17:10 WorldSSP – Latihan Bebas 1
19:15 – 19:45 WorldSSP300 – Latihan Bebas 2
20:00 – 20:45 WorldSBK– Latihan Bebas 2
21:00 – 21:45 WorldSSP – Latihan Bebas 2
Sabtu, 23 September 2023
14:00 – 14:30 WorldSBK – Latihan Bebas 3
14:45 – 15:05 WorldSSP300 – Superpole
15:25 – 15:45 WorldSSP – Superpole
16:10 – 16:25 WorldSBK – Superpole
17:40 WorldSSP300 – Balapan 1
19:00 WorldSBK – Balapan 1
20:15 WorldSSP – Balapan 1
Minggu, 24 September 2023
14:00 – 14:15 WorldSBK – WUP
14:25 – 14:40 WorldSSP – WUP
14:50 – 15:05 WorldSSP300 – WUP
16:00 WorldSBK – Superpole Race
17:30 WorldSSP – Balapan 2
19:00 WorldSBK – Balapan 2
20:15 WorldSSP300 – Balapan 2