HOME SPORTS SPORT LAIN

Nonton WSBK Tissot Aragon Round Live di Vision+, Berikut Jadwalnya

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |10:35 WIB
Nonton WSBK Tissot Aragon Round Live di Vision+, Berikut Jadwalnya
Untuk menyaksikan WSBK Tissot Aragon Round 2023 Anda bisa mengakses Channel SPOTV2 di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Kejuaraan balap motor kelas dunia World Superbike, kini kembali menyelenggarakan balapannya di Aragon setelah sukses dengan balapannya di Prancis pada 10 September lalu.

Balapan tersebut secara resmi bertajuk WSBK Tissot Aragon Round, dan akan diselenggarakan di sirkuit balap MotorLand Aragon, Aragon, salah satu wilayah otonomi di Spanyol. Balapan ini akan berlangsung pada 22 hingga 24 September 2023.

Untuk menyaksikan WSBK Tissot Aragon Round 2023, Anda bisa mengakses channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:

Jumat, 22 September 2023

14:45 – 15:15 WorldSSP300 – Latihan Bebas 1

15:30 – 16:15 WorldSBK – Latihan Bebas 1

16:25 – 17:10 WorldSSP – Latihan Bebas 1

19:15 – 19:45 WorldSSP300 – Latihan Bebas 2

20:00 – 20:45 WorldSBK– Latihan Bebas 2

21:00 – 21:45 WorldSSP – Latihan Bebas 2

Sabtu, 23 September 2023

14:00 – 14:30 WorldSBK – Latihan Bebas 3

14:45 – 15:05 WorldSSP300 – Superpole

15:25 – 15:45 WorldSSP – Superpole

16:10 – 16:25 WorldSBK – Superpole

17:40 WorldSSP300 – Balapan 1

19:00 WorldSBK – Balapan 1

20:15 WorldSSP – Balapan 1

Minggu, 24 September 2023

14:00 – 14:15 WorldSBK – WUP

14:25 – 14:40 WorldSSP – WUP

14:50 – 15:05 WorldSSP300 – WUP

16:00 WorldSBK – Superpole Race

17:30 WorldSSP – Balapan 2

19:00 WorldSBK – Balapan 2

20:15 WorldSSP300 – Balapan 2

Telusuri berita Sport lainnya
