HOME SPORTS MOTOGP

Temui Banyak Titik Banking, Pol Espargaro Yakin MotoGP India 2023 Bakal Seru

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |10:17 WIB
Temui Banyak Titik Banking, Pol Espargaro Yakin MotoGP India 2023 Bakal Seru
Pembalap GasGas Tech3, Pol Espargaro memprediksi MotoGP India 2023 akan berjalan seru (Foto: MotoGP)
A
A
A

DANKAUR - Pol Espargaro (GasGas Tech3) tak sabar menjajal lintasan baru di seri lanjutan MotoGP musim ini. Espargaro yakin balapan di MotoGP India 2023 akhir pekan nanti bakal berjalan seru.

Dia melihat lintasan Sirkuit Internasional Buddh, Dankaur, India, punya banyak titik banking. Dia juga melihat tata letak tikungan di lintasan anyar tersebut cukup berbeda.

Sebagaimana diketahui, Sirkiit Buddh akan menjadi tantangan baru bagi pembalap MotoGP musim ini. MotoGP India merupakan seri anyar di ajang balap motor bergengsi tersebut tahun ini.

Para pembalap MotoGP bersama para tim mereka pun berkesempatan berjalan-jalan melihat langsung lintasan tersebut. Espargaro sendiri menyempatkan dirinya untuk menelaah lebih dalam lintasan yang punya panjang 4.970 kilometer (km) itu.

Sejak Rabu (20/9/2023) rider asal Spanyol itu mengaku mendatangi sirkuit tersebut dua kali. Keesokannya, Kamis (21/9/2023) dia pun mencoba lari pagi di lintasan tersebut.

"Saya berjalan dua kali kemarin. Dan saya berlari sekali pagi ini,” kata Espargaro, dipetik dari Crash, Kamis (21/9/2023).

Halaman:
1 2
