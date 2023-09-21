Intip Jadwal Lengkap MotoGP India 2023, Nonton Live di Vision+

MotoGP India 2023 akan berlangsung pada 22-24 September 2023 (Foto: Vision+)

JAKARTA – Balapan motor bergengsi MotoGP kini kembali hadir di benua Asia setelah menyelesaikan balapannya di San Marino. Kali ini, giliran India menjadi tuan rumah MotoGP.

MotoGP India 2023 secara resmi dikenal sebagai IndianOil Grand Prix of India 2023. Balapan akan dimulai dengan sesi kualifikasi pada tanggal 22 dan 23 September 2023, dilanjutkan dengan balapan utama yang diselenggarakan pada Minggu, 24 September 2023.

Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:

Jumat, 22 September 2023

Latihan 1 Moto3: 10.30 – 11.20 WIB

Latihan 1 Moto2: 11.35 – 12.30 WIB

Latihan Bebas 1 MotoGP: 12.45 – 13.55 WIB