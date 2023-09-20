Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Profil Alex Rins, Pembalap Honda yang Bakal Hengkang ke Yamaha pada MotoGP 2024

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |13:41 WIB
Profil Alex Rins, Pembalap Honda yang Bakal Hengkang ke Yamaha pada MotoGP 2024
Alex Rins memutuskan tinggalkan LCR Honda dan gabung Yamaha (Foto: Twitter/rins42)
A
A
A

PROFIL Alex Rins, pembalap Honda yang bakal hengkang ke Yamaha pada MotoGP 2024 akan dibahas di sini. Pembalap asal Spanyol itu meninggalkan LCR Honda setelah hanya mengaspal selama semusim.

Alex Rins baru bergabung dengan tim satelit Honda itu pada akhir 2022 lalu. Dia terpaksa meninggalkan Suzuki Ecstar yang memutuskan untuk membubarkan diri di akhir musim.

Alex Rins

Rins menyudahi musim 2022 dengan apik bersama Suzuki. Dia finis di posisi keempat klasemen akhir MotoGP 2022 dengan raihan 205 poin. Dia bahkan memenangkan dua balapan dengan empat podium pada musim lalu.

Bersama LCR, Rins sebenarnya sukses mengklaim satu kemenangan. Namun, jumlah penampilannya dibatasi menjadi hanya lima seri setelah mengalami cedera parah dalam MotoGP Italia 2023 di Sirkuit Mugello.

Dia masih belum bisa kembali ke lintasan hingga kini. Namun, di tengah ketiadaannya di lintasan, Rins dikonfirmasi gabung Yamaha untuk musim depan. Bos Yamaha, Lin Jarvis, pun menyambutnya dengan sukacita.

“Kami gembira Alex bergabung dengan Yamaha dan kami menyambutnya dengan hangat ke dalam bagian dari tim Yamaha MotoGP,” kaa Lin Jarvis pada awal Agustus 2023 lalu, dilansir dari situs MotoGP.

Alex Rins akan mengambil alih posisi Franco Morbidelli di Yamaha. Dia akan berduet dengan juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, pada musim depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement