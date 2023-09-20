Profil Alex Rins, Pembalap Honda yang Bakal Hengkang ke Yamaha pada MotoGP 2024

PROFIL Alex Rins, pembalap Honda yang bakal hengkang ke Yamaha pada MotoGP 2024 akan dibahas di sini. Pembalap asal Spanyol itu meninggalkan LCR Honda setelah hanya mengaspal selama semusim.

Alex Rins baru bergabung dengan tim satelit Honda itu pada akhir 2022 lalu. Dia terpaksa meninggalkan Suzuki Ecstar yang memutuskan untuk membubarkan diri di akhir musim.

Rins menyudahi musim 2022 dengan apik bersama Suzuki. Dia finis di posisi keempat klasemen akhir MotoGP 2022 dengan raihan 205 poin. Dia bahkan memenangkan dua balapan dengan empat podium pada musim lalu.

Bersama LCR, Rins sebenarnya sukses mengklaim satu kemenangan. Namun, jumlah penampilannya dibatasi menjadi hanya lima seri setelah mengalami cedera parah dalam MotoGP Italia 2023 di Sirkuit Mugello.

Dia masih belum bisa kembali ke lintasan hingga kini. Namun, di tengah ketiadaannya di lintasan, Rins dikonfirmasi gabung Yamaha untuk musim depan. Bos Yamaha, Lin Jarvis, pun menyambutnya dengan sukacita.

“Kami gembira Alex bergabung dengan Yamaha dan kami menyambutnya dengan hangat ke dalam bagian dari tim Yamaha MotoGP,” kaa Lin Jarvis pada awal Agustus 2023 lalu, dilansir dari situs MotoGP.

Alex Rins akan mengambil alih posisi Franco Morbidelli di Yamaha. Dia akan berduet dengan juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, pada musim depan.