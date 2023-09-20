Kisah Rivalitas Sengit Valentino Rossi dan Max Biaggi di MotoGP hingga Saling Adu Jotos

KISAH rivalitas sengit Valentino Rossi dan Max Biaggi di MotoGP hingga saling adu jotos akan diulas Okezone. Bagi yang belum tahu, Massimiliano "Max" Biaggi merupakan mantan pembalap Italia yang meraih enam Kejuaraan Dunia (4 gelar 250 cc dan 2 gelar di World Superbike).

Menariknya, Max Biaggi pernah menjadi rival sengit bagi sang juara dunia MotoGP tujuh kali yakni Valentino Rossi. Bahkan, hubungan kedua rider asal Italia itu sangat panas baik di dalam maupun luar lintasan sampai Max Biaggi pensiun pada 2005.

Rivalitas sengit Valentino Rossi dan Max Biaggi untuk kali pertama terjadi di kelas 500 cc pada musim 2000 di Jepang. Saat itu, The Doctor –julukan Valentino Rossi- Rossi berstatus pembalap rookie, sedangkan Max Biaggi difavoritkan sebagai calon kuat juara dunia.

Perselisihan bermula ketika Max Biaggi mendatangi Valentino Rossi di sebuah restoran di Suzuka, Jepang. Pada momen tersebut, Biaggi mengatakan “Cuci mulut sebelum mengucapkan nama saya’ yang membuat Rossi kesal dan langsung menjadikan seniornya itu sebagai rival utamanya.

Kemudian perselisihan berlanjut pada balapan putaran pertama kelas 500 cc 2000 di Sirkuit Suzuka, Jepang. Saat itu, Max Biaggi berusaha mendorong Valentino Rossi ke area gravel trek dengan kecepatan tinggi.

Namun, Valentino Rossi mampu menyalip Viaggi beberapa lap kemudian. Secara mengejutkan, Rossi tertangkap kamera mengacungkan jari tengahnya kepada Biaggi. Pada akhirnya, The Doctor sukses memenangkan persaingan dengan Biaggi usai finis pertama, mengasapi Biaggi di podium ketiga.