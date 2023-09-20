Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos LCR Honda Beri Indikasi Alex Rins Hengkang ke Yamaha Gara-Gara Marc Marquez

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |01:01 WIB
Bos LCR Honda Beri Indikasi Alex Rins Hengkang ke Yamaha Gara-Gara Marc Marquez
Alex Rins memutuskan tinggalkan LCR Honda dan gabung Yamaha (Foto: Twitter/rins42)
A
A
A

BOS LCR Honda, Lucio Cecchinello, beri indikasi Alex Rins hengkang ke Yamaha gara-gara Marc Marquez. Cecchinello menuturkan bahwa Rins merasa tidak diperlakukan dengan adil karena Honda memfokuskan semua pengembangannya kepada pembalap andalan mereka, Marc Marquez.

Rins baru bergabung dengan LCR Honda pada awal musim ini. Namun, dia akan segera hengkang hanya semusim setelah mengaspal bersama tim berlambang sayap tersebut.

 Alex Rins

Cecchinello mengungkapkan bahwa Rins merasa tidak penting di Honda. Hal itu disebabkan oleh minimnya insinyur yang berada di dekatnya. Walaupun sebenarnya hal ini juga tak luput karena LCR adalah tim satelit dari Honda.

“Di tim satelit, dia mendapati dirinya memiliki lebih sedikit insinyur di sekitarnya dan itu membuatnya merasa kurang penting,” kata Cecchinello, dilansir dari Motosan, Selasa (19/9/2023).

Kenyataannya, Honda memang terlalu fokus kepada Marquez untuk mengembangkan motornya. Hal itu dilakukan oleh tim pabrikan asal Jepang tersebut agar The Baby Alien – julukan Marc Marquez – tidak meninggalkan Honda.

Hal itu juga yang membuat Rins mantap untuk angkat hengkang dari LCR. Sebab, dia juga sejatinya ingin diperhatikan perihal pengembangan motornya. Cecchinello mengungkapkan kondisi seperti ini yang membuat pembalapnya itu tidak suka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement