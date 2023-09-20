Bos LCR Honda Beri Indikasi Alex Rins Hengkang ke Yamaha Gara-Gara Marc Marquez

BOS LCR Honda, Lucio Cecchinello, beri indikasi Alex Rins hengkang ke Yamaha gara-gara Marc Marquez. Cecchinello menuturkan bahwa Rins merasa tidak diperlakukan dengan adil karena Honda memfokuskan semua pengembangannya kepada pembalap andalan mereka, Marc Marquez.

Rins baru bergabung dengan LCR Honda pada awal musim ini. Namun, dia akan segera hengkang hanya semusim setelah mengaspal bersama tim berlambang sayap tersebut.

Cecchinello mengungkapkan bahwa Rins merasa tidak penting di Honda. Hal itu disebabkan oleh minimnya insinyur yang berada di dekatnya. Walaupun sebenarnya hal ini juga tak luput karena LCR adalah tim satelit dari Honda.

“Di tim satelit, dia mendapati dirinya memiliki lebih sedikit insinyur di sekitarnya dan itu membuatnya merasa kurang penting,” kata Cecchinello, dilansir dari Motosan, Selasa (19/9/2023).

Kenyataannya, Honda memang terlalu fokus kepada Marquez untuk mengembangkan motornya. Hal itu dilakukan oleh tim pabrikan asal Jepang tersebut agar The Baby Alien – julukan Marc Marquez – tidak meninggalkan Honda.

Hal itu juga yang membuat Rins mantap untuk angkat hengkang dari LCR. Sebab, dia juga sejatinya ingin diperhatikan perihal pengembangan motornya. Cecchinello mengungkapkan kondisi seperti ini yang membuat pembalapnya itu tidak suka.