SPORT LAIN

Daftar Skuad Timnas Voli Pantai Indonesia di Asian Games 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |21:38 WIB
Daftar Skuad Timnas Voli Pantai Indonesia di Asian Games 2023
Ditha Juliana dan Desi Ratnasari akan memperkuat Timnas Voli Pantai Indonesia (Foto: Instagram)
PERSATUAN Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) telah melepas para atlet mereka ke Asian Games 2023. Ada lima tim voli yang diutus mewakili Indonesia di multi ajang tersebut nantinya.

Adapun empat di antaranya merupakan tim voli pantai. Sementara satu tim sisanya merupakan tim voli indoor.

Di tim voli pantai, Indonesia mengirim masing-masing dua tim putra dan dua tim putri. Total tercatat ada delapan pemain Timnas Voli Pantai Indonesia.

Adapun empat di antaranya merupakan tim putra yang terdiri dari M. Ashfiya/ Bintang Akbar di INA-1, dan Danangsyah Y. Pribadi/ Sofyan Rachman Efendi di INA-2. Sementara Timnas Voli Pantai Putri Indonesia ada Dhita Juliana/ Desi Ratnasari di INA-1 dan Nur Atika Sari/ B. Shella Herdanti di INA-2.

Timnas Voli Pantai Indonesia sendiri nantinya akan mulai berlaga pada Selasa (19/9/2023). Mereka diberikan harapan cukup besar oleh Ketua Umum (Ketum) PBVSI, Imam Sudjarwo.

Sebelum resmi dilepas, Timnas Voli Pantai Indonesia sempat mengalami perubahan. Imam pun berharap pemain-pemain baru yang bergabung bisa memberi penampilan apik nantinya.

