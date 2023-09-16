Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tumbang Prematur di Hong Kong Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Dituntut Bangkit di Asian Games 2022

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |01:00 WIB
Tumbang Prematur di Hong Kong Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Dituntut Bangkit di Asian Games 2022
Fajar Alfian/Rian Ardianto dituntut bangkit di Asian Games 2022 (Foto: PBSI)
TUMBANG prematur di Hong Kong Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto dituntut bangkit di Asian Games 2022. Pelatih Aryono Miranat berharap agar anak buahnya sukses bangkit pada pentas Asian Games 2022 di Hangzhou, China pada akhir September ini.

Fajri – sebutan Fajar/Rian – sedang mendapat sorotan belakangan. Sebab, mereka sudah empat kali tersingkir di babak 32 besar dalam sembilan turnamen terakhir yang mereka ikuti.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Mereka sempat bangkit dengan menjadi runner-up di Korea Open 2023, namun setelah itu performa pasangan ranking satu dunia itu terus menurun. Mereka gugur dua kali di babak 32 besar dalam tiga turnamen terakhir. Yang teranyar, mereka tumbang di babak 16 besar Hong Kong Open 2023 pada Kamis, 14 September 2023 usai disikat duet Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee dengan skor 16-21 dan 19-21.

Aryono Miranat selaku pelatih ganda putra Indonesia mengatakan bahwa kekalahan itu disebabkan oleh goyahnya kepercayaan diri dari sang juara All England 2023. Alhasil, performa mereka kurang maksimal dan kerap kali melakukan error-error sendiri.

“Sekali lagi seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, Fajar/Rian ini masalah kepercayaan diri. Harus lebih yakin, lebih tenang lagi dalam bermain dengan pola-pola lawan yang seperti apapun,” kata Aryono dilansir dari rilis PBSI, Jumat (15/9/2023).

