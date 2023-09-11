Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Rendah Hati Dani Pedrosa Usai Nyaris Naik Podium di Sprint Race MotoGP San Marino 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |00:12 WIB
Reaksi Rendah Hati Dani Pedrosa Usai Nyaris Naik Podium di Sprint Race MotoGP San Marino 2023
Dani Pedrosa kala mentas lagi di MotoGP. (Foto: Instagram/@26_danipedrosa)
A
A
A

MISANO – Pembalap penguji KTM, Dani Pedrosa, nyaris naik podium dalam sesi sprint race MotoGP San Marino 2023. Mendapati hal ini, Pedrosa tetap rendah hati dan tak ingin performa hebatnya itu terlalu disorot.

Tetapi, Pedrosa tetap senang dengan hasil yang didapatnya. Dia menilai performanya di Sirkuit Misano lebih baik daripada di Sirkuit Jerez, di mana saat itu dia finis di urutan keenam dan ketujuh.

Dani Pedrosa

“Secara keseluruhan, saya sangat senang balapan berjalan sangat baik. Saya senang dengan penampilannya,” ujar Pedrosa, dilansir dari Speedweek, Senin (11/9/2023).

“Saya memulai dengan sangat baik kali ini, lebih baik daripada di Jerez. Saya mempertahankan posisi saya dengan baik di beberapa tikungan pertama,” lanjutnya

"Saya bisa berbaris di posisi yang bagus, tapi di awal saya terkejut dengan kecepatan Jorge Martin dan Bezzecchi. Mereka sangat kuat di beberapa putaran awal,” jelas Pedrosa.

“Setelah beberapa lap, saya mencoba meningkatkan kecepatan saya. Saya berhasil memperkecil jarak dengan Pecco. Namun setelahnya saya tidak bisa menemukan celah untuk menyalip, meski kecepatan saya lebih baik darinya,” sambungnya.

“Saya tidak menemukan tempat di mana saya bisa naik ke posisi ketiga. Saya benar-benar melakukan segalanya,” tutur Bagnaia.

