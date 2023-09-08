Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengulik Kisah Unik Marco Bezzecchi Jadi Murid Valentino Rossi karena Promosi dari Teman Sepupu

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |01:21 WIB
Mengulik Kisah Unik Marco Bezzecchi Jadi Murid Valentino Rossi karena Promosi dari Teman Sepupu
Kisah Marco Bezzecchi menjadi murid Valentino Rossi cukup unik (Foto: Instagram/@vr46racingteam)
A
A
A

MENGULIK kisah unik Marco Bezzecchi yang jadi murid Valentino Rossi karena promosi dari teman sepupu pada artikel ini. Seperti diketahui, ia kini menjadi andalan tim Mooney VR46 Racing Team yang dimiliki sang legenda hidup MotoGP.

Hingga seri ke-11 MotoGP 2023, Bezzecchi berada di posisi ketiga klasemen dan memepet Francesco Bagnaia di puncak. Terlepas dari hal itu, ada sebuah fakta menarik bagaimana sang pembalap bisa mengenal dan bekerja sama dengan The Doctor.

Valentino Rossi dan Marco Bezzecchi

Bezzecchi bertemu dengan Rossi untuk kali pertama di GP Qatar. Pada saat itu, ia masih menjadi pembalap di CIV Moto3 dan mendapat wildcard untuk tampil di Sirkuit Internasional Lusail.

"Itu cerita yang lucu. Tentu saja sangat sulit untuk berhubungan dengan bintang sebesar Valentino. Semua orang ingin mengenalnya," ujar Bezzecchi melansir dari Speedweek, Jumat (8/9/2023).

"Saya bertemu dengannya melalui Carlo, pelatih kebugaran kami. Teman sepupuku menemuinya karena cedera lutut. Dia mengatakan kepada mereka untuk mengundang saya karena saya pembalap cepat di Kejuaraan Italia," sambung pria berambut kribo itu.

Benar saja, Valentino Rossi datang menemuinya beserta beberapa pembalap dari Akademi VR46 yang lain. Hingga pada 2015, Bezzecchi ditawari sebuah kontrak yang bertahan hingga saat ini.

"Akhirnya dia membujuknya dan dia datang mengunjungiku, bersama Vale, Uccio, dan beberapa anak laki-laki lain dari Akademi. Kami mengobrol sebentar, saya diundang ke The Ranch dan kami tetap berhubungan sejak saat itu," terang Bezzecchi.

