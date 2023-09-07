Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

BREAKING NEWS: Francesco Bagnaia Dinyatakan Fit untuk MotoGP San Marino 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |18:27 WIB
BREAKING NEWS: Francesco Bagnaia Dinyatakan Fit untuk MotoGP San Marino 2023
Francesco Bagnaia dinyatakan fit untuk balapan di MotoGP San Marino 2023 (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)
A
A
A

MISANO ADRIATICO - Francesco Bagnaia dinyatakan fit untuk membalap pada MotoGP San Marino 2023. Pembalap tim Ducati Lenovo itu lolos tes medis yang dilakukan di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adritico, Italia, Kamis (7/9/2023) sore WIB.

"FIT! Francesco Bagnaia telah dinyatakan bisa balapan di (Sirkuit) Misano!" tulis unggahan di akun Twitter @motogp, Kamis (7/9/2023).

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) baik-baik saja usai kecelakaan parah di MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Instagram/@pecco63)

Sebelumnya, pembalap yang akrab disapa Pecco itu mengalami kecelakaan saat adu cepat di MotoGP Catalunya 2023 akhir pekan lalu. Ia terlempar dari motornya di tikungan dua Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Minggu 3 September 2023.

Bagnaia kemudian tergeletak di lintasan. Nahasnya, pembalap berusia 26 tahun itu berada di tengah sirkuit sehingga beberapa rider di belakangnya kaget.

Brad Binder tak mampu menghindar tepat waktu dan melindas kaki kanan Pecco. Bendera merah berkibar dan balapan langsung dihentikan seketika itu juga.

Pecco langsung dibawa ke pusat medis untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian, pembalap asal Italia itu diangkut dengan ambulans ke sebuah rumah sakit di Barcelona.

