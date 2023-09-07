Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Menantang Maut di MotoGP Catalunya 2023, Marco Bezzecchi Bicara soal Perubahan Garis Start di Sirkuit Catalunya

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |00:00 WIB
Francesco Bagnaia Menantang Maut di MotoGP Catalunya 2023, Marco Bezzecchi Bicara soal Perubahan Garis Start di Sirkuit Catalunya
Insiden di tikungan pertama MotoGP Catalunya 2023 yang menjatuhkan Marco Bezzecchi (Foto: REUTERS)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia menantang maut di MotoGP Catalunya 2023, Marco Bezzecchi bicara soal perubahan garis start di Sirkuit Catalunya. Kekacauan terjadi pada balapan utama di MotoGP Catalunya 2023 akhir pekan lalu, Minggu (3/9/2023).

Sang pembalap Ducati Lenovo gagal ikut serta dalam balapan di MotoGP Catalunya 2023 setelah mengalami highside di tikungan ketiga pada lap pertama selepas start. Dia terjatuh di tengah lintasan setelah itu dan kakinya terlindas Brad Binder. Beruntung, Bagnaia tidak apa-apa dan hanya mengalami memar.

Francesco Bagnaia

Seusai balapan, garis start di Sirkuit Catalunya disarankan untuk dimajukan. Dengan demikian, para pembalap bakal memulai balapan lebih dekat dengan tikungan satu.

Insiden Bagnaia terjadi di tikungan ketiga, namun pada tikungan pertama juga terjadi sebuah kecelakaan karambol yang menjatuhkan banyak pembalap. Salah satu di antaranya adalah Marco Bezzecchi.

Menurut pembalap Mooney VR46 Racing tersebut, perubahan garis start tersebut bisa saja terjadi. Namun, itu tergantung kesepakatan dari para pembalap.

Selain itu, bagi Bezzecchi permasalahan sejatinya bukan pada trek lintasan. Dia yakin Sirkuit Catalunya dibangun dengan catatan yang presisi dari para ahli.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement