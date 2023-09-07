Francesco Bagnaia Menantang Maut di MotoGP Catalunya 2023, Marco Bezzecchi Bicara soal Perubahan Garis Start di Sirkuit Catalunya

FRANCESCO Bagnaia menantang maut di MotoGP Catalunya 2023, Marco Bezzecchi bicara soal perubahan garis start di Sirkuit Catalunya. Kekacauan terjadi pada balapan utama di MotoGP Catalunya 2023 akhir pekan lalu, Minggu (3/9/2023).

Sang pembalap Ducati Lenovo gagal ikut serta dalam balapan di MotoGP Catalunya 2023 setelah mengalami highside di tikungan ketiga pada lap pertama selepas start. Dia terjatuh di tengah lintasan setelah itu dan kakinya terlindas Brad Binder. Beruntung, Bagnaia tidak apa-apa dan hanya mengalami memar.

Seusai balapan, garis start di Sirkuit Catalunya disarankan untuk dimajukan. Dengan demikian, para pembalap bakal memulai balapan lebih dekat dengan tikungan satu.

Insiden Bagnaia terjadi di tikungan ketiga, namun pada tikungan pertama juga terjadi sebuah kecelakaan karambol yang menjatuhkan banyak pembalap. Salah satu di antaranya adalah Marco Bezzecchi.

Menurut pembalap Mooney VR46 Racing tersebut, perubahan garis start tersebut bisa saja terjadi. Namun, itu tergantung kesepakatan dari para pembalap.

Selain itu, bagi Bezzecchi permasalahan sejatinya bukan pada trek lintasan. Dia yakin Sirkuit Catalunya dibangun dengan catatan yang presisi dari para ahli.