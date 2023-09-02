Jasa Cat Wajah dengan Bendera Negara Tambah Euforia Penonton di FIBA World Cup 2023

JAKARTA – Tak dapat dipungkiri lagi bahwa euforia FIBA World Cup 2023 yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, sejak 25 Agustus hingga 3 September mendatang telah dirasakan masyarakat Indonesia khususnya pecinta bola basket. Terlebih, bagi mereka yang menyaksikan langsung pertandingan Piala Dunia Bola Basket itu langsung di stadion.

Berbagai pernak-pernik dan atribut pun digunakan para penonton yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Mulai dari topi, baju hingga jersey yang dihiasi dengan corak bendera-bendera negara peserta mereka gunakan untuk menambah euforia luar biasa yang dihadirkan di Indonesia Arena.

Namun, bagi para penonton yang tak mengenakan kostum-kostum unik tersebut tak perlu khawatir tak bisa merasakan euforia FIBA World Cup 2023. Pasalnya, ada jasa cat wajah alias face paint yang disediakan oleh pihak penyelenggara di Indonesia Arena yang bisa digunakan oleh mereka.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa nampak antusias ingin mengecat wajah mereka. Salah satu penonton yang bersemangat mengecat wajahnya adalah Chris (28).

Pria asal Jakarta ini mengecat kedua pipinya dengan bendera negara Prancis yang hari ini akan bertanding melawan Iran dalam laga pertama Grup P FIBA World Cup 2023. Dia mengatakan hal itu dilakukan sebagai bukti bahwa dirinya tetap mendukung Evan Fournier dan kolega meski mereka gagal melenggang ke babak selanjutnya.

“Saya tuh seneng banget sama Prancis mas, apalagi mereka kan dua kali runner up ya di Piala Eropa sama Olimpiade (Tokyo 2020), cuma sayangnya di sini mereka ga lolos sih (ke 16 besar), tapi saya tetep dukung sih, saya buktiin saya tetep dukung Prancis makanya saya cat begini,” kata Chris kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (31/8/2023).