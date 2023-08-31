Kisah Rondae Hollis Jefferson, Titisan Kobe Bryant yang Bersinar di FIBA World Cup 2023

KISAH Rondae Hollis Jefferson, titisan Kobe Bryant yang bersinar di FIBA World Cup 2023 menarik untuk disimak. Ya, pria kelahiran 3 Januari 1995 itu digadang-gadang menjadi titisan Kobe Bryant usai tampil gemilang selama di FIBA World Cup 2023.

Hollis diketahui mulai bermain di NBA dari 2015 hingga 2021 di Brooklyn Nets, Toronto Raptors, dan Portland Trail Blazers. Pada Juli 2023, Hollis Jefferson yang lahir di Pennsylvania gabung sebagai pemain naturalisasi di T imnas Basket Yordania.

“Pemain asli Amerika Rondae Hollis-Jefferson telah dikontrak sebagai pemain baru untuk “Jordan Hawks” di Piala Dunia FIBA 2023, dan dia saat ini berada di kamp tim nasional di Lithuania," tulis pernyataan resmi Federasi Bola Basket Yordania, Kamis (31/8/2023).

Melansir Ftw.usatoday, Hollis-Jefferson belum pernah bermain di NBA sejak tahun 2021, tetapi dia menarik perhatian selama pertandingan pertamanya di turnamen tersebut karena kemiripannya dengan Kobe Bryant yang kidal. Dia tidak hanya mengenakan pakaian 24 seperti Kobe Bryant, tetapi dia juga secara fisik terlihat seperti juara.

Hollis Jefferson pun terima ketika harus disamakan dengan sang juara, tapi dia menekankan bahwa itu adalah hasil permainannya sendiri. Dia menunjukkan kemampuan atletiknya pada pertandingan keduanya di turnamen tersebut saat berhadapan dengan Selandia Baru.

Rondae Hollis Jefferson menjadi pendulang poin terbanyak dengan 39 poin dan 9 rebound. Dia nyaris tampil tanpa jeda setelah bermain selama 44 menit, bahkan membukukan 12/24 tembakan ditambah 14/18 tembakan gratis. Freddy Ibrahim membantu dengan 22 poin, 9 asis, dan 5 rebound.