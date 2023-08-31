Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kisah Rondae Hollis Jefferson, Titisan Kobe Bryant yang Bersinar di FIBA World Cup 2023

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |00:01 WIB
Kisah Rondae Hollis Jefferson, Titisan Kobe Bryant yang Bersinar di FIBA World Cup 2023
Pebasket Timnas Yordania, Rondae Hollis Jefferson bersinar di FIBA World Cup 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH Rondae Hollis Jefferson, titisan Kobe Bryant yang bersinar di FIBA World Cup 2023 menarik untuk disimak. Ya, pria kelahiran 3 Januari 1995 itu digadang-gadang menjadi titisan Kobe Bryant usai tampil gemilang selama di FIBA World Cup 2023.

Hollis diketahui mulai bermain di NBA dari 2015 hingga 2021 di Brooklyn Nets, Toronto Raptors, dan Portland Trail Blazers. Pada Juli 2023, Hollis Jefferson yang lahir di Pennsylvania gabung sebagai pemain naturalisasi di TRondae Hollis Jeffersonimnas Basket Yordania.

“Pemain asli Amerika Rondae Hollis-Jefferson telah dikontrak sebagai pemain baru untuk “Jordan Hawks” di Piala Dunia FIBA 2023, dan dia saat ini berada di kamp tim nasional di Lithuania," tulis pernyataan resmi Federasi Bola Basket Yordania, Kamis (31/8/2023).

Melansir Ftw.usatoday, Hollis-Jefferson belum pernah bermain di NBA sejak tahun 2021, tetapi dia menarik perhatian selama pertandingan pertamanya di turnamen tersebut karena kemiripannya dengan Kobe Bryant yang kidal. Dia tidak hanya mengenakan pakaian 24 seperti Kobe Bryant, tetapi dia juga secara fisik terlihat seperti juara.

Hollis Jefferson pun terima ketika harus disamakan dengan sang juara, tapi dia menekankan bahwa itu adalah hasil permainannya sendiri. Dia menunjukkan kemampuan atletiknya pada pertandingan keduanya di turnamen tersebut saat berhadapan dengan Selandia Baru.

Rondae Hollis Jefferson menjadi pendulang poin terbanyak dengan 39 poin dan 9 rebound. Dia nyaris tampil tanpa jeda setelah bermain selama 44 menit, bahkan membukukan 12/24 tembakan ditambah 14/18 tembakan gratis. Freddy Ibrahim membantu dengan 22 poin, 9 asis, dan 5 rebound.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement