Blak-blakan, Alex Rins Bongkar Penyebab Tinggalkan Honda untuk Pindah ke Yamaha di MotoGP 2024

CATALUNYA – Pembalap LCR Honda, Alex Rins, bakal membela Yamaha di MotoGP 2024. Terkait keputusan itu, Alex Rins pun blak-blakan membongkar penyebabnya meninggalkan Honda untuk pindah ke Yamaha di MotoGP 2024.

Alex Rins mengungkapkan dirinya memilih hijrah ke Monster Energy Yamaha tahun depan karena ingin pindah ke tim pabrikan. Pasalnya, di tim satelit Honda, dia tak mendapat dukungan yang sama seperti para pembalap tim pabrikan.

Meski begitu, Alex Rins menegaskan penyebabnya pindah ke Yamaha bukan karena performa motor Honda yang buruk. Dia mengaku memilih hengkang karena tidak mendapat dukungan besar bersama LCR Honda.

“Saya tidak ingin mengatakan bahwa mengambil keputusan itu (pindah ke Yamaha) sangat sulit. Tapi, itu juga tidak mudah,” kata Rins dilansir dari Speedweek, Rabu (30/8/2023).

“Soalnya saya tidak berada di tim pabrikan (di Honda) dan dukungan yang didapat tim tidak sama dengan di tim pabrikan. Kontrak saya adalah kontrak pabrikan, tapi dukungannya tidak seperti yang biasa saya lakukan di Suzuki, misalnya,” tambahnya.

“Keputusan itu tidak mudah karena saya merasa sangat baik di tim, Lucio (Cecchinello) adalah orang yang hebat. Tapi pada akhirnya, tim satelit tidak sama dengan tim pabrikan dan aspek itu sangat membebani,” tuturnya.