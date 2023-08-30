Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Blak-blakan, Alex Rins Bongkar Penyebab Tinggalkan Honda untuk Pindah ke Yamaha di MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |02:04 WIB
Blak-blakan, Alex Rins Bongkar Penyebab Tinggalkan Honda untuk Pindah ke Yamaha di MotoGP 2024
Alex Rins kala membela LCR Honda. (Foto: Instagram/@alexrins)
A
A
A

CATALUNYA – Pembalap LCR Honda, Alex Rins, bakal membela Yamaha di MotoGP 2024. Terkait keputusan itu, Alex Rins pun blak-blakan membongkar penyebabnya meninggalkan Honda untuk pindah ke Yamaha di MotoGP 2024.

Alex Rins mengungkapkan dirinya memilih hijrah ke Monster Energy Yamaha tahun depan karena ingin pindah ke tim pabrikan. Pasalnya, di tim satelit Honda, dia tak mendapat dukungan yang sama seperti para pembalap tim pabrikan.

Alex Rins

Meski begitu, Alex Rins menegaskan penyebabnya pindah ke Yamaha bukan karena performa motor Honda yang buruk. Dia mengaku memilih hengkang karena tidak mendapat dukungan besar bersama LCR Honda.

“Saya tidak ingin mengatakan bahwa mengambil keputusan itu (pindah ke Yamaha) sangat sulit. Tapi, itu juga tidak mudah,” kata Rins dilansir dari Speedweek, Rabu (30/8/2023).

“Soalnya saya tidak berada di tim pabrikan (di Honda) dan dukungan yang didapat tim tidak sama dengan di tim pabrikan. Kontrak saya adalah kontrak pabrikan, tapi dukungannya tidak seperti yang biasa saya lakukan di Suzuki, misalnya,” tambahnya.

“Keputusan itu tidak mudah karena saya merasa sangat baik di tim, Lucio (Cecchinello) adalah orang yang hebat. Tapi pada akhirnya, tim satelit tidak sama dengan tim pabrikan dan aspek itu sangat membebani,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement