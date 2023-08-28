Jadi Incaran Banyak Tim, Jorge Lorenzo Harap Marc Marquez Bertahan di Honda

PALMA – Legenda MotoGP Jorge Lorenzo ikut berkomentar mengenai kelanjutan masa depan Marc Marquez di Repsol Honda. Menurutnya, Marquez sudah seharusnya tetap setia membela Tim Sayap Emas -julukan Repsol Honda.

Marquez belakangan ini dirumorkan akan hengkang dari Honda karena sudah tidak cocok. Pembalap asal Spanyol itu kerap menemui masalah pada motornya, sementara Honda disebut tidak bisa memenuhi permintaannya.

Sebab itu, rentetan hasil buruk menerpa Marquez hingga akhirnya terdampar di posisi 19 klasemen MotoGP 2023. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- bahkan belum bisa memenangkan satupun podium pada musim ini.

Namun demikian, Marquez sejatinya masih memiliki kontrak bersama Honda hingga musim 2024. Pembalap berusia 30 tahun itu juga sudah memastikan akan menyelesaikan kontrak bersama tim yang membesarkan namanya.

Mengenai hal ini, Lorenzo berpendapat Marquez memang seharusnya tetap setia pada Honda kendati banyak godaan dari tim lain. Tiga kali juara dunia MotoGP itu mengatakan, Marquez harus bisa ‘balas budi’ kepada Honda.

“Saya pikir dia (Marquez) akan terus berada di Honda tahun depan dan saya ingin hal seperti itu terjadi,” kata Lorenzo dilansir dari Motosan, Minggu (27/8/2023).