Alex Rins Ungkap Perkembangan Terkini Cederanya Usai MotoGP Austria 2023

ANDORRA - Alex Rins membeberkan perkembangan terbaru soal cederanya usai MotoGP Austria 2023. Pembalap tim LCR Honda itu masih belum tahu kapan tepatnya akan comeback ke lintasan balap MotoGP 2023.

Sebagaimana diketahui, Rins mengalami insiden cukup parah pada Sprint Race MotoGP Italia 2023, Juni silam. Ia terjatuh di tikungan delapan Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, sehingga dua tulang tibia dan dua tulang fibula di kaki kanannya patah.

Rins kemudian dibawa ke rumah sakit di Florence, Italia, lalu diterbangkan ke Madrid, Spanyol. Ia harus melalui dua operasi bedah untuk memulihkan cederanya. Sejak itu, pria asal Spanyol tersebut menepi dari lintasan balap.

Namun, Rins sempat muncul di paddock pada MotoGP Austria 2023 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, pekan lalu. Pria asal Catalunya itu menyampaikan secara umum kakinya sudah baik. Akan tetapi, saraf kakinya masih tak bisa merasakan seusatu.

"Yang pasti mobilitasnya, mobilitas saya belum 100%, dari tulang yang cedera. Namun hal yang paling saya perjuangkan adalah saraf pada kaki,” kata Rins, dipetik dari Crash, Minggu (27/8/2023).

"Separuh kaki hipersensitif, dan sekarang bagian belakang seperti tidak sensitif, tapi kalau saya sentuh keras dengan jari, terasa seperti sengatan listrik," lanjut pria berusia 27 tahun itu.