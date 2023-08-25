Advertisement
Legenda Basket Romy Chandra Tak Menyangka Indonesia Bisa Jadi Tuan Rumah FIBA World Cup 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |01:00 WIB
Legenda Basket Romy Chandra Tak Menyangka Indonesia Bisa Jadi Tuan Rumah FIBA World Cup 2023
Legenda basket Indonesia Romy Chandra tak menyangka Indonesia bisa jadi tuan rumah FIBA World Cup (Foto: MPI)
LEGENDA basket Romy Chandra tak menyangka Indonesia bisa jadi tuan rumah FIBA World Cup 2023. Indonesia akan menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia Basket tersebut bersama Filipina dan Jepang.

Indonesia Arena di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta akan menjadi venue untuk FIBA World Cup 2023. Ada delapan negara dari dua grup, yaitu Grup G dan H yang akan bertarung di tempat tersebut.

Indonesia Arena

"Tidak pernah terpikir (Indonesia jadi tuan rumah FIBA World Cup 2023). Akan tetapi, mimpi saya dari dulu ketika masih bermain ialah Indonesia bisa lebih bagus dari era saya," ungkap pebasket yang akrab disapa Gepeng itu di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Ini menjadi kesempatan perdana bagi Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket. Ajang FIBA World Cup 2023 sendiri akan dimulai pada Jumat (25/8/2023) ini hingga 3 September 2023 mendatang.

"Saya berharap jangan ada Piala Dunia saja, tetapi juga butuh berlanjut agar bola basket terus naik ke atas," kata Gepeng.

1 2
