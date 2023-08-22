Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jadwal FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena Minggu Ini: Ada Duel Panas Kanada vs Prancis hingga Spanyol vs Pantai Gading!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |00:04 WIB
Jadwal FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena Minggu Ini: Ada Duel Panas Kanada vs Prancis hingga Spanyol vs Pantai Gading!
Timnas Basket Kanada sudah tiba di Indonesia jelang turun di FIBA World Cup 2023. (Foto: Media Cenetr FIBA World Cup 2023)
A
A
A

JADWAL FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena minggu ini akan dibahas Okezone. Enam pertandingan bakal digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pekan ini Jumat-Minggu (25-27 Agustus 2023) di antaranya ada duel panas Kanada vs Prancis hingga laga Spanyol vs Pantai Gading!

FIBA World Cup 2023 menjadi edisi ke-19 Piala Dunia Basket Putra. Turnamen basket paling bergengsi sejagat dunia ini diikuti oleh 32 tim yang digelar di tiga negara untuk pertama kalinya dalam sejarah yakni di Filipina, Jepang, dan Indonesia, dari 25 Agustus hingga 10 September 2023.

Indonesia Arena

(Indonesia Arena menjadi venue FIBA World Cup 2023 di Indonesia)

Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIBA World Cup 2023 mendapat jatah untuk menyelenggarakan pertandingan babak penyisihan Grup G dan H. Semua pertandingan peserta kedua grup tersebut bakal dihelat di Indonesia Arena, Jakarta.

Untuk Grup G, diisi oleh tim-tim kuat seperti juara bertahan Spanyol (juara FIBA World Cup 2019), Iran, Brasil, dan Pantai Gading. Sementara itu, Grup H dihuni oleh tim-tim bertabur bintang NBA seperti Kanada, Latvia, Lebanon, dan Prancis.

Sejumlah pebasket top dunia pun dipastikan bakal meramaikan FIBA World Cup 2023 yang berlangsung di Indonesia Arena. Sebut saja seperti Frank Bryan Ntilikina hingga Nicolas Batum yang akan memperkuat Timnas Basket Prancis.

Namun sayang, Timnas Basket Kanada tidak akan diperkuat salah satu bintangnya yakni Jamal Murray. Padahal, ia menjadi salah satu pemain yang dinantikan penampilannya di Jakarta setelah membantu Denvers Nuggets meraih gelar juara NBA 2022-2023.

Halaman:
1 2
