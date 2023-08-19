Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Rins Diklaim Hengkang karena Tak Dapat Dukungan dari LCR Honda, Begini Respons sang Manajer

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |01:00 WIB
Alex Rins Diklaim Hengkang karena Tak Dapat Dukungan dari LCR Honda, Begini Respons sang Manajer
Alex Rins memutuskan tinggalkan LCR Honda dan gabung Yamaha (Foto: REUTERS)
A
A
A

ALEX Rins diklaim hengkang karena tak dapat dukungan dari LCR Honda, begini respons sang manajer Lucio Cecchinello. Sang pembalap asal Spanyol merapat ke Yamaha untuk MotoGP 2024.

Menurut Cecchinello, yang terjadi kepada Rins ada alasan tersendiri. Hal tersebut lantaran sang pembalap berusia 27 tahun berada di tim satelit Honda, bukannya tim pabrikan.

Alex Rins

"Apa yang terjadi ialah Rins memiliki kontrak pabrikan bersama HRC, tetapi jika anda mengendarai motor pabrikan di tim satelit, proses yang terjadi terjadi lebih lama," ungkap Cecchinello dilansir dari Crash, Jumat (18/8/2023).

"Evolusinya tidak sama (antara pabrikan dan satelit), itu selalu lebih lambat," lanjutnya.

Cecchinello menyebut bahwa Rins memperlihatkan kemampuan yang sangat baik di lintasan. Pembalap asal Spanyol itu memperlihatkan bahwa dirinya bisa memenangi balapan.

Halaman:
1 2
