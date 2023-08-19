Penyebab Fabio Quartararo Merasa Frustrasi Berat pada MotoGP 2023

PENYEBAB Fabio Quartararo merasa frustrasi berat pada MotoGP 2023. Sang pembalap Monster Energy Yamaha mengaku merasa terlalu ambisius dan akan penat jika target gagal tercapai.

Quartararo kerap mewarnai podium MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Dia justru mengalami musim yang berat pada 2023 ini.

Pada seri teranyar di MotoGP Inggris 2023, Quartararo hanya mampu finis ke-15. Setidaknya posisi Quartararo tersebut membaik dari MotoGP Belanda 2023 yang berakhir di posisi ke-20.

"Saya sedikit agresif, mungkin terlalu berlebihan, dengan apa yang saya katakan. Bagian pertama musim ini, saya berpikir terlalu banyak tentang posisi yang saya inginkan. Selalu berusaha meraih kemenangan, podium, lima besar. Dan saya tidak pernah senang karena tidak mencapai tujuan saya,” ucap Quartararo, dipetik dari Crash, Jumat (18/8/2023).

Namun, ambisi tersebut tidak sejalan dengan performa motornya. Quartararo kerap mengalami kendala karena kuda besi yang dipersiapkan Yamaha tidak bisa berjalan sesuai harapan.

Tak ayal, hal ini membuat rider asal Prancis itu merasa frustrasi. El Diablo – julukan Quartararo ingin melihat hasil perkembangan motornya saat tes balap di MotoGP Italia 2023. Dia ingin menjajal Sirkuit Misano dengan performa motor yang teranyar.