HOME SPORTS BASKET

Mantan Bintang NBA Sebut FIBA World Cup 2023 Jadi Kesempatan Berharga Indonesia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |01:10 WIB
Mantan Bintang NBA Sebut FIBA World Cup 2023 Jadi Kesempatan Berharga Indonesia
Mantan bintang NBA Stephen Howard yakin FIBA World Cup 2023 jadi kesempatan berharga Indonesia (Foto: Dok. Stephen Howard)
JAKARTA - Mantan pemain NBA, Stephen Howard, melihat FIBA World Cup 2023 menjadi kesempatan berharga buat Indonesia. Sebab, mata dunia akan tertuju ke Tanah Air pada 25 Agustus hingga 10 September 2023.

FIBA World Cup 2023 akan berlangsung sekira satu pekan lagi. Venue teranyar, Indonesia Arena, di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, akan menjadi tempat berlangsungnya gelaran dunia itu.

Logo FIBA World Cup 2023 (Foto: FIBA)

Howard mengatakan, saat ini memang Amerika Serikat masih menjadi kiblat untuk cabang olahraga bola basket dunia. Akan tetapi, perkembangan negara lain juga saat ini menurutnya cukup pesat, termasuk Indonesia.

"Saya pikir jelas Amerika Serikat melihat negara mereka masih menjadi yang terbaik di bola basket. Akan tetapi, mereka mengakui perkembangan pasar di seluruh dunia, seperti Eropa dan Asia, yang juga meningkatkan pamor NBA," ucap Howard di Jakarta, Jumat 11 Agustus 2023.

"Saya pikir Indonesia mengambil langkah yang cukup kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain. Kemampuan mereka menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023 akan memperlihatkan itu," lanjut pria asal Amerika Serikat itu.

