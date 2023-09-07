Duel Sengit Lithuania dan Slovenia Bersaing Demi Peringkat Terbaik di FIBA World Cup 2023, Malam ini, LIVE di iNews, Home of Basketball

Malam ini, Kamis (7/9) dalam persaingan sengit di FIBA World Cup 2023, tim basket Lithuania akan bertarung melawan tim Slovenia untuk perebutkan peringkat 5 hingga 8. Pertandingan ini menjanjikan aksi menarik yang akan mempengaruhi peringkat akhir kejuaraan ini.

Lithuania dan Slovenia akan bersaing satu sama lain. Meski kedua tim tidak ikut serta lanjut dalam FIBA World Cup 2023 namun mereka berharap dapat mebangun momentum menuju Olimpiade 2024. Ini merupakan kali pertama mereka berhadapan kembali dalam sebuah laga sejak tahun 2014. Dalam pertemuan itu, Lithuania berhasil meraih kemenangan tipis (64-67).

Lithuania tersingkir dari kejuaraan ini menyusul kekalahan mereka (67-86) dari Serbia.Ini jelas merupakan kekalahan yang menyedihkan karena Lithuania baru saja meraih kemenangan telak atas Amerika Serikat dan tidak terkalahkan sebelum perempat final. Pertahanan Lithuania tak mampu membendung tembakan keras Serbia. Terlepas dari itu, Lithuania telah menjadi salah satu tim terbaik di kejuaraan sejauh ini.

Sementara itu, peluang mereka untuk memenangkan FIBA World Cup 2023 hampir berakhir usai mereka kalah (89-100) dari Kanada. Luka Doncic memimpin timnya dengan 26 poin melalui 8 dari 20 tembakan dan empat lemparan tiga angka. Dia juga mencatatkan 4 rebound dan 5 assist dalam 29 menit sebelum dikeluarkan karena dua pelanggaran teknis. Ini merupakan dua kekalahan beruntun dari Slovenia usai mereka memenangkan pertandingan 4 kali berturut-turut di awal turnamen. Lantas, tim manakah yang mampu memberikan aksi terbaik dan meraih kemenangan?

Dukung dan saksikan kehebatan para bintang-bintang basket dunia dalam meraih gelar juara di FIBA World Cup 2023, malam ini (Kamis, 07 September 2023) pukul 19.30 WIB, secara LIVE di iNews. iNews Official Broadcaster pertandingan FIBA World Cup 2023.

Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.

(Wikanto Arungbudoyo)